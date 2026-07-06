La nuova maglia del Napoli per il Centenario. Ecco dove comprarla e da quando

La Home 2026/27 celebra i cento anni del club con un crest speciale a quattro simboli e una tonalità di azzurro creata apposta. In vendita dalle 19:26 — orario non casuale — negli store ufficiali e online.

È stata svelata la nuova maglia Napoli del Centenario, la Home 2026/27 che accompagna i cento anni del club. Presentata ufficialmente dalla SSC Napoli, con De Laurentiis protagonista dell’evento, è realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, con la direzione creativa di Valentina De Laurentiis.

La maglia Napoli del Centenario: simboli e colore

L’elemento centrale è il crest celebrativo posizionato sul cuore, che racchiude quattro simboli: il ritorno del Corsiero del Sole (il primo emblema del club, scelto nel 1926 dal presidente Giorgio Ascarelli), il numero 100 per i cento anni di storia, il simbolo dell’infinito (l’amore senza tempo tra la città e la squadra) e l’attuale logo SSC Napoli, a rappresentare il presente internazionale del club. Un ritorno alle origini di cui avevamo parlato quando il Napoli ha detto addio al Ciuccio per riabbracciare il Corsiero del Sole. Il colore è un azzurro speciale, il “Centenary Blue”, abbinato a un tessuto tecnico la cui trama richiama visivamente la storica “lanetta” degli anni Ottanta.

La novità tecnologica: NFC nella patch Authentic

Tra le chicche, la tecnologia NFC applicata all’interno della patch “Authentic”: avvicinando lo smartphone si accede a contenuti esclusivi dedicati alla SSC Napoli, a garanzia dell’originalità del prodotto. Un dettaglio che si somma alla campagna di lancio già ricca di suggestioni, come quando il club aveva spoilerato la maglia con Maradona testimonial, dentro un anno di iniziative aperto dal progetto “Pe’ cient’anne”.

Dove acquistarla, da quando e i prezzi

La nuova maglia è in vendita a partire dalle 19:26 — orario non casuale, che richiama l’anno di fondazione (1926) — negli store ufficiali della SSC Napoli e sullo store online ufficiale; dal 7 luglio 2026 sarà disponibile anche nei punti vendita autorizzati. Come di consueto la divisa è proposta in versione Replica e Authentic (quest’ultima con la patch NFC): per i prezzi aggiornati delle due versioni conviene fare riferimento direttamente allo store ufficiale, dove sono indicate taglie e disponibilità. Una maglia-simbolo per un anno-simbolo, quello del secolo del Napoli — la stessa “napoli-tudine” che si racconta nei suoi uomini-bandiera, da Lauro a Ferlaino a De Laurentiis.