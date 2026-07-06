Il Napoli spoilera la nuova maglia? C’è Maradona testimonial
In alto a sinistra non c'è la solita N, ma una N incorniciata in uno stendardo e, poco sopra, il 100, con gli zeri che rappresentano il segno dell'infinito. Oggi alle 15 la presentazione.
Sui social del Napoli spunta una nuova maglia sponsorizzata da Maradona
Il Napoli ha appena spoilerato la nuova maglia? Oggi alle 15 si terrà la presentazione della nuova divisa che indosseranno gli azzurri in casa, per la stagione 2026-27.
Ma sui profili social ufficiali del club è stata diffusa una foto di quella che potrebbe essere la nuova maglia che sarà presentata. E a far da testimonial, ovviamente con l’IA, è Diego Armando Maradona.
PE’ CIENT’ANNE pic.twitter.com/JLBrCp54TH
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026
La maglia azzurra si presenta nella foto molto simile a quella precedente, se non per il simbolo in alto a sinistra. Non c’è infatti la solita N, ma una N incorniciata con uno stendardo e, poco sopra, il 100, con gli zeri che rappresentano il segno dell’infinito. Manca il Corsiero del Sole, che era stato annunciato sulla maglia.
Questa sarà la casacca che indosseranno i calciatori nell’anno del centenario del Napoli, che si festeggerà l’1 agosto.