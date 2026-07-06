La presentazione della maglia del Napoli – La benedizione del cardinale Battaglia – LIVE
Sta per cominciare l'evento, ci sarà il presidente Aurelio De Laurentiis, la figlia Valentina, il sindaco Manfredi, il presidente della Regione Fico
L’arcivescovo di Napoli il cardinale don Mimmo Battaglia benedice la maglia del Napoli.
Il Napoli oggi alle 15 presenterà la nuova maglia per la stagione 2026-27, l’anno del Centenario del club che andrà in scena l’1 agosto.
La presentazione della nuova maglia del Napoli avverrà a bordo della Msc World Europa. La maglia home ispirata ai 100 anni, dove in bella vista ci sarà il nuovo logo “ceNto”, come riportato dal Corriere dello Sport.
All’evento sarà presidente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme al sindaco Manfredi e il presidente regionale Fico.
Poi, per gli azzurri sarà tempo di ritiro. Si parte il 17 luglio per Dimaro (fino al 27 luglio) e dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro.