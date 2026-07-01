“Pe’ cient’anne”: il Napoli apre l’anno del Centenario, dal Corsiero del Sole al film fino alla Treccani

Il via il 6 luglio con la maglia Home a bordo della MSC World Europa, il 10 gli abbonamenti, poi Away e Third. Installazioni nei Fan Village di Dimaro e Castel di Sangro, un grande evento in città il 1° agosto con le leggende azzurre, due appuntamenti all'estero, un film in autunno e una pubblicazione firmata dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, per la prima volta dedicata a un club.

La SSC Napoli ha aperto ufficialmente l’anno del suo Centenario: un programma di eventi lungo dodici mesi, riassunto in un augurio in dialetto che tiene insieme passato e futuro, “Pe’ cient’anne“. Lo annuncia il comunicato ufficiale del club. Il riferimento simbolico è il 1° agosto 1926, data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro, pur nella consapevolezza di radici cittadine ancora più antiche. Un traguardo che arriva dopo gli anni degli scudetti, in quello che il club chiama il “Napoli Momentum” — la spinta che oggi racconta Napoli al mondo, come ricordato quando De Laurentiis lo aveva lanciato definendo Napoli “una filosofia di vita”.

Centenario Napoli: le date, dalla maglia Home agli abbonamenti

Il racconto parte il 6 luglio con la presentazione, a bordo della MSC World Europa, della maglia Home 2026/27, cuore dell’identità del Centenario. Il 10 luglio sarà lanciata la campagna abbonamenti; nel corso del precampionato saranno poi svelate le divise Away e Third. Ai ritiri, i tifosi potranno ripercorrere la storia del club attraverso installazioni speciali nei Fan Village, realizzate con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner degli azzurri: un percorso che accompagnerà proprio il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro (dal 30 luglio al 13 agosto), le cui date erano già state presentate dallo stesso De Laurentiis.

Il ritorno del Corsiero del Sole e le radici: dal 1906 al 1926

Tra le novità simboliche, torna nell’ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo emblema del club e antico simbolo della città, immagine della passione impetuosa del popolo partenopeo. Il club coglie l’occasione per ricostruire le proprie origini: dalle prime esperienze di fine Ottocento al Naples Cricket & Foot-Ball Club (1906), all’Unione Sportiva Internazionale Napoli (1911), fino alla fusione del 1922 nel Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Fu poi l’assemblea del 25 agosto 1926 a battezzarlo Associazione Calcio Napoli; la denominazione attuale, Società Sportiva Calcio Napoli, arrivò nel 1964. Una storia lunga un secolo, che qualcuno ha già provato a raccontare in tre uomini-simbolo: Lauro, Ferlaino e De Laurentiis.

Il grande evento del 1° agosto, il film e la pubblicazione Treccani

Il momento clou sarà il 1° agosto, con un grande evento nel cuore di Napoli: protagonisti i tifosi insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che durante l’anno prenderanno parte a diversi appuntamenti celebrativi. Il Centenario proseguirà poi anche oltre i confini cittadini, con due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani nel mondo. In autunno sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dagli albori a oggi. E ci sarà la collaborazione con Treccani: l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, che ha compiuto 100 anni nel 2025, dedicherà per la prima volta nella sua storia una pubblicazione a un club calcistico. Un anno di festa che, come da tempo si chiede alla proprietà, misura anche l’ambizione di un presidente che vuole essere “quello del secolo”.