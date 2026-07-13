“La Francia 2026 somiglia al Brasile 2002”, So Foot ha già consegnato la vittoria ai Bleus

Mbappé e Ronaldo il fenomeno i leader delle due Nazionali. Ma ci sono anche delle differenze, soprattutto riguardante l'organizzazione tattica.

La Francia dei Mondiali 2026 somiglia al Brasile che vinse nel 2002. Questo è quello che scrive So Foot, che crede nella vittoria dei Bleus proprio come accadde alla Seleçao nel 1994 e nel 2002 (con una finale persa nel 1998).

Le somiglianze tra la Francia 2026 e il Brasile 2002

Ovviamente, la Francia dovrà prima battere la Spagna e poi l’altra finalista (una tra Inghilterra e Argentina) per poter rialzare la Coppa come accadde nel 2018. Se riuscisse ad andare in finale, la squadra di Deschamps raggiungerebbe il record della Germania (tra il 1982 e il 1990), protagonista di tre finali.

So Foot scrive:

Una prima analogia accomuna già il Brasile del 2002 e la Francia del 2026: la serie di vittorie in tutte le partite disputate, con la sola differenza che nel 2026 c’è un turno in più. La Francia resta quindi imbattuta, proprio come il Brasile in Asia. Dal punto di vista tattico, la somiglianza più evidente è rappresentata dal tridente offensivo: nel 2002 il Brasile dominava grazie ai “tre R”: Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Oggi la Francia può contare su un trio devastante formato da Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Michael Olise.

C’è anche un confronto sui gol che accomuna (quasi) le due squadre: la Seleçao segnò 15 reti prima della semifinale contro la Turchia, mentre la Nazionale di Deschamps è arrivata alla semifinale contro la Spagna con 16 gol all’attivo. Ronaldo concluse il torneo con 8 gol, Rivaldo con 5; ad oggi Mbappé e Dembelé hanno rispettivamente segnato 8 e 5 reti.

L’altra grande somiglianza riguarda proprio Ronaldo e Mbappé, i due leader delle rispettive Nazionali:

Nel 2002 Ronaldo arrivò in Asia circondato da dubbi riguardo la sua forma fisica; ma i quattro gol nella fase a gironi gli diedero immediatamente slancio verso una cavalcata trionfale, culminata con la doppietta in finale contro la Germania. Anche Kylian Mbappé si è presentato negli Stati Uniti in un momento complicato. Si era arrivati perfino a chiedersi se la Nazionale francese non dovesse giocare senza Mbappé; poi, però, ha risposto sul campo con prestazioni straordinarie.

Le differenze tra le due Nazionali

Tra la Nazionale che fu di Scolari e quella attuale di Deschamps ovviamente ci sono anche delle differenze, soprattutto nell’organizzazione tattica. Il ct brasiliano schierava un 3-4-1-2 fondata su una costruzione difensiva solida e sulla prudenza; inoltre, la Seleçao non era tra le favorite alla vittoria.

La Francia di oggi è molto più offensiva con il suo 4-2-3-1, trasmette maggiore superiorità ed è certamente la favorita alla vittoria finale. Sotto questo punto di vista, i Bleus somigliano più al Brasile del 1982-86.