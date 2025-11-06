L’ascesa di Dembélé si è trasformata in una montagna russa: il francese ha già saltato oltre quindici partite (Le Parisien)

L’ascesa scintillante di Ousmane Dembélé si è trasformata in una corsa a ostacoli. Dopo il trionfo con il Pallone d’Oro e mesi da protagonista, l’asso del Psg è di nuovo ai box per una lesione al polpacci. Ne ha parlato Le Parisien.

Dembélé, cosa succede? I dettagli

Ecco cosa scrive Le Parisien:

“Pallone d’Oro e serie nera. Un titolo che avrebbe potuto benissimo campeggiare sulla copertina di un romanzo d’avventura o di spionaggio. E invece racconta gli ultimi sei mesi di Ousmane Dembélé, un periodo vissuto sulle montagne russe, con un’altalena di emozioni degna di una giostra di luna park, dal mese di maggio a oggi.”

“Le scariche di adrenalina, naturalmente, sono ancora vive nella memoria: il numero 10 ha contagiato tutti con la sua gioia di vivere e il suo talento, fino al trionfo collettivo del 31 maggio a Monaco e alla consacrazione individuale del 22 settembre, quando ha ricevuto il Pallone d’Oro. Ma i sentieri della gloria sembrano disseminati di trappole per chi, come lui, sembrava finalmente essersi liberato dai fantasmi che avevano segnato l’inizio della sua avventura al Barcellona.”

“A parte un leggero allarme nel novembre 2024, Dembélé non aveva avuto problemi fisici tra l’agosto 2024 e il maggio 2025. In quel contesto, il piccolo infortunio ai flessori, arrivato a un mese dalla finale di Champions League, sembrava poca cosa. Ma la serie di partite e soprattutto di contrattempi successivi hanno cambiato la prospettiva.”

“Negli ultimi sei mesi, “Dembouz” ha già trascorso più di due sul lato, saltando oltre quindici partite, tradito dai suoi muscoli esplosivi che gli sforzi ripetuti hanno costretto al riposo. Come se le delusioni dovessero essere l’esatto contrario, in intensità, delle sue ondate di felicità, ecco che anche un polpaccio ha iniziato a dargli problemi martedì contro il Bayern, privandolo nuovamente della convocazione di novembre con la nazionale, esattamente un anno dopo.”

Le parole di Deschamps

Didier Deschamps ha commentato:

«Sono soprattutto dispiaciuto per Ous. La scorsa stagione era stato risparmiato dagli infortuni, ma ora ne sta accumulando diversi, in punti differenti del corpo. Non averlo con noi non è una buona cosa. Non entrerò in polemica sull’utilizzo dei giocatori, non serve. La sua assenza non giova né al Psg né alla Francia. L’importante è che si curi bene e torni presto in campo.»

Sul suo stato d’animo e ritorno in campo

“Bastava guardarlo martedì sera, mentre lasciava il campo a testa bassa, per capire quanto fosse frustrato da questa nuova tegola. È rientrato subito negli spogliatoi, senza nemmeno rivolgere uno sguardo alla panchina. Dire che la prende bene sarebbe una bugia.

“È chiaramente deluso di non poter dare continuità al suo gioco, ma resta fiducioso: è convinto che arriveranno giorni migliori e che presto sarà finalmente risparmiato da questi fastidi fisici che lo tormentano da settimane.”

“L’infortunio subito contro il Bayern non è una ricaduta ai flessori. Come ha spiegato il Psg nel comunicato ufficiale, si tratta di una lesione al polpaccio sinistro, che lo costringerà a restare in terapia per alcune settimane. È ancora presto per definire i tempi di recupero, ma il suo ritorno potrebbe avvenire a fine novembre.

“La prossima grande sfida per il Psg sarà contro il Tottenham in Champions League il 26 novembre: da capire se quella data non arriverà un po’ troppo presto per rivedere Dembélé in campo.”