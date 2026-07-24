Khalaili torna ad allenarsi e lancia frecciate all’Inter: “Mi sento sano, ho giocato 99 gare negli ultimi due anni”

Non superò le visite mediche, i parametri stabiliti dal Coni. Ora è tornato all'Union Saint Gilloise: "Sono felice di tornare in campo"

Anan Khalaili è tornato ad allenarsi con l’Union Saint Gilloise. I canali social del club belga hanno evidenziato il ritorno in campo del terzino israeliano, pronto in vista della nuova stagione. Diverse le immagini dell’inizio della preparazione per il cursore, tornato dalle vacanze. E Khalaili non ha perso tempo per lanciare una frecciata all’Inter.

“Sono felice di tornare in campo, sono sempre concentrato sulla mia carriera e continuerò a dare il meglio. Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100%” le sue parole. Il terzino ha poi sottolineato la sua integrità fisica attraverso le gare giocate nelle ultime stagioni. “Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite, quasi tutte per 90 minuti. Mi sento molto bene, al top“.

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Inter, cos’è successo con Khalaili e la beffa Palestra

Il caso del terzino israeliano ha tenuto banco per gran parte del mese di luglio; finito nel mirino del Napoli, è stata poi l’Inter a piazzare l’affondo decisivo dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid e Palestra finito al Chelsea. Lo stop alla trattativa in sede di visite mediche, quando il calciatore non ha superato gli esami previsti dal Coni per l’idoneità sportiva.

Un brutto colpo per l’Inter, già irritata con Palestra per la decisione del terzino di finire a Londra. Sfumato Khalaili, i nerazzurri sembra al momento abbiano cambiato obiettivo, puntando su un difensore centrale e destinando gran parte del budget a rinforzare il reparto arretrato.