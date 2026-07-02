Khalaili, l’Inter prova il sorpasso sul Napoli: contatti con l’Union Saint-Gilloise

Fabrizio Romano: "Il Napoli ha l'accordo con il calciatore, ma si aspettano prima le uscite. Nelle ultime ore è stato proposto ai nerazzurri un terzino destro proveniente dalla Premier, ma la risposta dell'Inter è stata chiara: la priorità è Khalaili"

Certo è che l’affaire Palestra non deve essere andato proprio giù. L’Inter probabilmente se lo sentiva già in tasca e vederlo sfumare così, all’ultimo, è stato un colpo difficile da digerire. Sta di fatto che i nerazzurri non si sono persi d’animo e si sono subito gettati su Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, il quale a sua volta ha già un accordo con il Napoli.

Il diktat azzurro è chiaro: niente entrate se non ci sono uscite, ed è per questo che i tempi potrebbero allungarsi. L’Inter proverà ad approfittarne? Il punto di Fabrizio Romano.

Khalaili, l’Inter prova il sorpasso

Riporta Romano:

“Parliamo ora di Anan Khalaili (il laterale destro dell’Union Saint-Gilloise). Il Napoli si è mosso in anticipo sul giocatore, trovando un accordo sullo stipendio, che era probabilmente la parte più semplice dell’operazione. Gli ingaggi del campionato belga non sono infatti paragonabili a quelli dei principali campionati europei.

Era una precisa scelta del direttore sportivo Giovanni Manna, ma il Napoli aspetta prima alcune uscite, come lo stesso Manna ha spiegato in questi giorni.

Attenzione però all’Inter, che si sta muovendo concretamente: ha parlato nuovamente con gli agenti e ha preso contatti con l’Union Saint-Gilloise. L’Inter c’è e sta seriamente valutando di procedere.”

La priorità dei nerazzurri

Secondo Romano, Khalaili è diventata nettamente la priorità dei nerazzurri:

“Nelle ultime ore è stato proposto ai nerazzurri anche un altro terzino destro proveniente dalla Premier League, ma la risposta dell’Inter è stata chiara: la priorità è proprio Khalaili. Per questo motivo va considerato un obiettivo concreto. Poi, naturalmente, bisognerà valutare costi e incastri economici, ma è un nome da seguire con molta attenzione”