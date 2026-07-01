Liberali al Milan fu scaricato da Ibrahimovic perché faceva ombra al figlio

A scriverlo è Schira su X: "È stato Amorim a riavvicinare il Milan al giocatore dopo aver saputo che il club deteneva il 50% del cartellino. In attesa del mea culpa di Ibra"

Liberali adesso è più vicino a Como che al Milan

Si parla tanto di Mattia Liberali il gioiellino ex Milan, oggi di proprietà del Catanzaro. Proprio in questi giorni il Milan sta provando a riacquistare il fantasista che troppo frettolosamente era stato venduto dal club rossonero. In vantaggio è ancora il Como ma è sceso in campo Jerry Cardinale per provare a recuperare terreno.

Il giornalista Nicolò Schira su X scrive che il merito del riavvicinamento è del tecnico portoghese Amorim che ha saputo solo in questi giorni che il club rossonero ancora detiene il 50% del cartellino. Schira scrive che a mandare Liberali via dal Milan è stato Zlatan Ibrahimovic perché il gioiellino faceva ombra al figlio.

Amorim ha riattivato i contatti quando ha saputo che è al 50% del Milan

Ecco cosa scrive Schira su X:

“Spiace vedere che mediaticamente sia snobbato e maltrattato il ruolo di Ruben #Amorim nella vicenda Mattia #Liberali. Molti degli attuali dirigenti erano all’#ACMilan anche l’anno scorso (seppur in ruoli differenti), quando il gioiellino era stato scaricato al #Catanzaro. È stato il tecnico portoghese, una volta venuto a conoscenza del fatto che il #Milan fosse in possesso del 50% del cartellino, a riattivare i contatti, chiedendo a gran voce il fantasista parlandoci direttamente. Il primo step che ha portato alla discesa in campo di Gerry #Cardinale nelle ultime 24 ore per provare a rimontare il #Como. In attesa del mea culpa di Zlatan #Ibrahimovic, che aveva “osteggiato” Liberali in quanto faceva ombra al figlio Maximilian in Primavera… #calciomercato”.