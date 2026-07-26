Juventus, Spalletti rivuole Elmas. Ma l’ha chiamato anche Manna
Tuttosport ha lanciato la notizia del forte interessamento della Juventus per Elmas che, però, è sempre monitorato dal Napoli. Costa dieci milioni
Con il lungo infortunio di Alessandro Buongiorno, che potrebbe tornare direttamente nel 2027, la priorità del calciomercato del Napoli sembra ora quella di prendere un nuovo difensore centrale. Anche se si parla sempre di un possibile rinforzo a centrocampo e, come ogni estate che si rispetti, il nome di Elmas è sotto la luce dei riflettori.
Calciomercato Napoli, la Juve si fionda su Elmas: telefonata di Manna al macedone
Anche se, come riportato da Tuttosport, sul macedone ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti. Il centrocampista sarebbe il jolly perfetto per la zona mediana del team bianconero. Il costo di Elmas ruota intorno ai 10 milioni di euro, sempre senza sottovalutare l’ipotesi di un arrivo in prestito. Con il possibile arrivo dell’ex Lipsia, Spalletti riavrebbe con sé il ‘dodicesimo uomo’ dello scudetto vinto nel 2023 sotto l’ombra del Vesuvio.
Elmas ha altri due anni di contratto con il Lipsia, ma è ben consapevole che non resterà nel team tedesco. Da sottolineare che, oltre alla Juventus, sul macedone c’è sempre il Napoli ed il Besiktas. Dal punto di vista del club partenopeo, Giovanni Manna avrebbe avrebbe chiamato il calciatore già qualche giorno fa. Tuttavia, come tutti sanno, il dirigente azzurro deve sfoltire la rosa prima di poter chiudere un nuovo arrivo.