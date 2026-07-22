Calciomercato Napoli: Ambrosino torna al Modena in prestito con diritto di riscatto

Lo riporta Di Marzio. Domani le visite mediche. Un ritorno per Ambrosino a Modena, dopo i sei mesi in prestito la scorsa stagione, dove ha segnato due gol.

Ambrosino torna al Modena

Come riportato da Gianluca Di Marzio, domani Giuseppe Ambrosino svolgerà le visite mediche col Modena. Arriverà dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.

.@Modena_FC_1912, accordo totale col @sscnapoli per Ambrosino in prestito con diritto di riscatto: domani le visite mediche — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026

Per l’attaccante è un ritorno nel club emiliano, dopo aver disputato sei mesi la scorsa stagione. Quindici presenze e due reti per lui, che ha disputato anche i play-off per la promozione in Serie A.

Ambrosino e Vergara lo scorso anno erano stati tenuti in rosa dal Napoli, ma solo quest’ultimo è stato riconfermato per tutta la stagione, anche a seguito di diversi infortuni. Per il centravanti, invece, poco spazio, e dunque gli azzurri hanno preferito cederlo in prestito a gennaio per farlo crescere ulteriormente.