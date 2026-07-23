Lo Spalletti furioso: la Juve arranca sul mercato e lui si sfoga in allenamento: “Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”

quello di Serie A — che si trascina con insostenibile stanchezza. In parole povere, un mercato deprimente. Tra l’Inter che si fa soffiare colpi quasi fatti, Spalletti sta iniziando a perdere la pazienza. Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport. 23 luglio 2026, tolte Milan, Fiorentina , Como e, al netto della sua dimensione, il Venezia, stiamo assistendo a un mercato —In parole povere, un mercato deprimente. Tra l’Inter che si fa soffiare colpi quasi fatti, il Napoli che, se non cede, non puoi comprare , e la Juve che, oltre a Ekhator e Çelik, è impelagata tra cessioni che non arrivano e colpi che sfumano (vedi il Dibu).Il punto di Filippo Cornacchia sulla Gazzetta dello Sport.

Juve, Spalletti è furioso

Si legge sulla Gazzetta:

“Il mer­cato della Juven­tus pro­cede a rilento e Spal­letti sta per­dendo il buon umore. L’ultimo Lucio è più ner­voso del solito al campo. L’alle­na­tore bian­co­nero si aspet­tava di più per la ripar­tenza, a comin­ciare dall’erede di Dusan Vla­ho­vic (ore deci­sive per Kolo Muani) o il rin­novo dello stesso serbo in sca­denza, e in que­sti giorni di full immer­sion alla Con­ti­nassa sta fati­cando a trat­te­nere la fru­stra­zione per una Signora ancora molto lon­tana da come se la sarebbe imma­gi­nata a mag­gio nono­stante il sesto posto finale e la retro­ces­sione in Europa Lea­gue.

I cam­petti di giu­gno, con Alis­son o il “Dibu” Mar­ti­nez in porta nella for­ma­zione dei sogni, sono rima­ste sem­plice ipo­tesi insieme alla spe­ranza di comin­ciare il raduno con almeno un grande nove. “

I giocatori nel mirino

Secondo la Gazzetta, Spalletti inizia ad avere fretta. Nel mirino ci sono i calciatori in partenza che però si allenano ancora con il gruppo. Ce ne sono tanti: da Di Gregorio a Cabal, passando per l’ormai sempiterno Arthur, fino ad arrivare a Zhegrova, Openda e Milik. Secondo Cornacchia, il tecnico toscano avrebbe parlato in maniera dura alla squadra, dicendo: “Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”.