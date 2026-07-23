Lo Spalletti furioso: la Juve arranca sul mercato e lui si sfoga in allenamento: “Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”
La Gazzetta: "Nel mirino i giocatori sul piede di partenza. L’ultimo Lucio è più nervoso del solito al campo. L’allenatore bianconero si aspettava di più per la ripartenza"
Juve, Spalletti è furioso
Si legge sulla Gazzetta:
“Il mercato della Juventus procede a rilento e Spalletti sta perdendo il buon umore. L’ultimo Lucio è più nervoso del solito al campo. L’allenatore bianconero si aspettava di più per la ripartenza, a cominciare dall’erede di Dusan Vlahovic (ore decisive per Kolo Muani) o il rinnovo dello stesso serbo in scadenza, e in questi giorni di full immersion alla Continassa sta faticando a trattenere la frustrazione per una Signora ancora molto lontana da come se la sarebbe immaginata a maggio nonostante il sesto posto finale e la retrocessione in Europa League.
I campetti di giugno, con Alisson o il “Dibu” Martinez in porta nella formazione dei sogni, sono rimaste semplice ipotesi insieme alla speranza di cominciare il raduno con almeno un grande nove. “
I giocatori nel mirino