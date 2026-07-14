Juventus, dopo il Dibu salta pure Muharemovic: va al Leeds per 40 milioni

Le grandi delusioni dell’anno scorso sono state sicuramente il Milan e la Juventus, le quali hanno bucato la qualificazione in Champions League. Da loro ci si attende una reazione ma, se i rossoneri con Ramos e Gila hanno dato un segnale, la ‘Vecchia Signora’ sta facendo una gran fatica in questa sessione di calciomercato. Oggi due brutte notizie: Dibu Martinez che si allontana e Muharemovic che salta.

Juventus, salta Muharemovic ma arrivano 40 milioni di euro

Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, un obiettivo di Carnevali per rinforzare la rosa di Spalletti andrà a giocare in Premier League con la maglia del Leeds. Si tratta di Muharemovic del Sassuolo: giocherà in Inghilterra grazie ad un affare da 40 milioni di euro.

Tuttavia, il trasferimento del centrale al team inglese porta con sè anche una bella notizia per le casse economiche bianconere. Alla Juventus andranno 20 milioni di euro dei 40 investiti dal Leeds. Muharemovic è infatti cresciuto nel settore giovanile bianconero, che aveva una percentuale del 50% sulla futura rivendita.