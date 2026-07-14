La Juve ha perso anche il Dibu Martinez? Il ds dell’Aston Villa: “Resta con noi”

Se non fosse un bluff, sarebbe un bel flop per la Juve che lo segue da settimane. i bianconeri hanno fatto ben poco se tralasciamo il riscatto di Boga e l'acquisto di Ekhator

La Juve ha perso anche il Dibu Martinez? Il ds dell’Aston Villa: “Resta con noi”

Gc Arlington (Stati Uniti) 26/06/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Giordania-Argentina / foto Giacomo Cosua/Image Sport nella foto: Emiliano Martinez

Si sa, il calcio è bugia e i direttori sportivi e gli addetti ai lavori devono avere, oltre a spiccate competenze, anche un’attitudine pokeristica non indifferente. Quindi le dichiarazioni del ds dell’Aston Villa sul Dibu Martinez potrebbero inserirsi in quest’ottica. Oppure no, chi può saperlo. La Juve e Carnevali, comunque, devono stare attenti. I dettagli.

Le parole del ds su Martinez

Martinez

 

Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione”

Come interpretare queste parole?

Spalletti

Fondamentalmente non è che ci sia tanto spazio alle interpretazioni, ma spesso queste ultime tendono a imporre la propria astuzia e la propria sagacia anche sulle porte chiuse. L’offerta di 6-7 milioni della Juve è ovviamente insufficiente e, di conseguenza, potrebbe essere una tattica volta a ottenere un aumento dell’offerta.

Sta di fatto che la Juve, così come l’Inter che prende schiaffi a destra e a manca, ha fatto ben poco per ora, se tralasciamo il riscatto di Boga e l’acquisto di Ekhator. Vedremo come si evolverà la situazione.