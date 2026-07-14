La Juve ha perso anche il Dibu Martinez? Il ds dell’Aston Villa: “Resta con noi”

Se non fosse un bluff, sarebbe un bel flop per la Juve che lo segue da settimane. i bianconeri hanno fatto ben poco se tralasciamo il riscatto di Boga e l'acquisto di Ekhator

Si sa, il calcio è bugia e i direttori sportivi e gli addetti ai lavori devono avere, oltre a spiccate competenze, anche un’attitudine pokeristica non indifferente. Quindi le dichiarazioni del ds dell’Aston Villa sul Dibu Martinez potrebbero inserirsi in quest’ottica. Oppure no, chi può saperlo. La Juve e Carnevali, comunque, devono stare attenti. I dettagli.

Le parole del ds su Martinez

Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione”

Come interpretare queste parole?