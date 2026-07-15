Inghilterra-Argentina, è subito battaglia: fischi agli inni e durezza in campo
Inghilterra-Argentina è iniziata da pochi minuti. Entrate dure di Paredes e Fernandez. Clima di tensione sugli spalti e in campo
La Spagna, dopo aver battuto nettamente la Francia ieri sera, attende la vincente della semifinale tra l’Argentina e l’Inghilterra. Su questa gara, ovviamente, si è scritto tantissimo, visti i trascorsi sportivi e non tra queste due nazionali: dalla guerra delle Falkland al match di Messico 1986 (dove Maradona segnò i due gol più famosi della storia del calcio).
Inghilterra-Argentina, momenti di tensione già al momento degli inni
Questa partita, al netto di quanto detto da Scaloni in questi giorni, non sarà mai un match normale. A dimostrazione di ciò sono arrivati i canti dei tifosi argentini presenti allo stadio di Atlanta per coprire il momento dell’inno inglese.
Pochi secondi dopo, invece, è arrivata subito la risposta dei sostenitori inglesi, che hanno fischiato l’inno del paese sudamaricano. Ora vedremo chi andrà in finale, ma la tensione di questo match arriva nelle nostre case direttamente dagli Stati Uniti. Basti pensare che, solamente al 3′, c’è stata una piccola mischia in mezzo al campo. Pronti via, entrata dura di Paredes su Bellingham, poi anche di Fernandez. Quasi accenni di rissa e non siamo arrivati al quarto d’ora.