Fabian il portafortuna della Spagna, con lui in campo 36 vittorie della Roja

La curiosa statistica riportata da L'Equipe. Hanno perso la finale di Nations League col Portogallo ai rigori, ma il centrocampista era uscito al 75esimo.

La Spagna potrebbe aver trovato il suo portafortuna: Fabian Ruiz. Con lui in campo, la Roja non ha mai perso (nei tempi regolamentari). C’è infatti una sola eccezione, come scrive L’Equipe: la finale di Nations League 2025 persa ai rigori; il centrocampista ex Napoli, però, era uscito dal campo al 75esimo.

La Spagna non ha mai perso con Fabian Ruiz in campo

Il calciatore del Psg ieri, contro la Francia nella vittoria 2-0 della semifinale Mondiale, ha disputato la sua 49esima partita con la Nazionale spagnola. Non è andato a segno come era accaduto nel match precedente contro il Belgio, ma ha contribuito a portare la Spagna in finale dopo sedici anni.

Le Furie Rosse hanno vinto 36 partite con lui presente. Sarà di buon auspicio in vista della finale di domenica? Ricordiamo che la Spagna dovrà vedersela con una tra Argentina e Inghilterra e questa sera scoprirà la sua avversaria, che affronterà a New York.

Un errore non portarlo in Qatar nel 2022

Fabian Ruiz non fu convocato dall’allora ct Luis Enrique per i Mondiali in Qatar di quattro anni fa. Lo stesso tecnico, che ha poi rincontrato al Psg, ha ammesso di aver commesso un errore nel lasciarlo fuori dai convocati.

Per la Spagna, infatti, fu un Mondiale deludente, uscendo agli ottavi di finale. Chissà se in quel caso l’amuleto Fabian avrebbe portato buoni frutti.