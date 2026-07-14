La 10 di Maradona con l’Inghilterra ce l’ha Claudia, catalogata con il numero 081

La storia della famigerata – e preziosissima – maglia blu dell’Argentina indossata da Maradona quando segnò i due gol all’Inghilterra più famosi della storia del calcio è risaputa (e se non la conoscete, recuperatela: è storia del calcio), ma resta il successivo mistero: chi ce l’ha ora quella maglietta?

L’ex moglie di Diego, Claudia Villafañe, dice di averla lei. Ma – scrive il Clarìn – “nel 2020 è stata venduta all’asta per 9 milioni di dollari. Come ha fatto Claudia ad ottenerla?”.

“È l’originale ed è macchiata”, ha detto Claudia mostrandola in tv. Dice di tenere un registro meticoloso di ogni maglia di Diego: “Le ho numerate perché ho un programma sul mio computer in cui assegno un numero a ogni maglia, e poi posso cercarla e scoprire a quale partita si riferisce”.

La maglia 081

La cosa bella è che quella indossata contro l’Inghilterra è contrassegnata con il numero “081”. Il prefisso di Napoli.

Quella maglia è una reliquia, la più costosa della storia. Apparteneva a Steve Hodge, l’ex giocatore inglese con il quale la scambiò. È stata venduta all’asta da Sotheby’s il 4 maggio 2022 per 7,1 milioni di sterline. Tenendo conto del tasso di cambio al 4 maggio 2023 – spiega il giornale argentino – la maglia è stata venduta al prezzo di 8.928.374,99 dollari, quasi i “10 milioni di dollari” che costò il trasferimento di Diego nel 1981, ovvero 1.035.858.204,50 pesos.

Il nome di chi se la aggiudicò non è mai stato reso pubblico, ma arrivarono poche offerte superiori al prezzo di partenza di 4 milioni. “Si ritiene che l’acquirente provenga dal Medio Oriente, secondo quanto affermato da un offerente argentino”.

Il mistero della maglia giusta

“Quando si diffuse la notizia della messa all’asta della leggendaria maglia numero 10 in nylon blu di Le Coq Sportif, Dalma Maradona annunciò che non si trattava della maglia con cui suo padre aveva segnato il gol con la mano e poi la corsa iniziata a centrocampo e conclusasi in rete senza che accadesse nient’altro tra Diego e il pallone. La figlia maggiore ha affermato che la maglia era quella che indossava nel primo tempo, quando la partita si concluse con un pareggio a reti inviolate”.

Tuttavia, Oscar Garré ha contraddetto quella versione e ha spiegato al Clarín perché Hodge possedeva la maglia più preziosa di Maradona. L’aveva scambiata con Gary Lineker e, quando il capitano è entrato nello spogliatoio e ha visto il numero 10 dell’inglese, l’ha scambiato con il numero 18 di Hodge, che gli aveva dato pochi secondi prima. Anche Sotheby’s ha garantito che la maglia in vendita è quella indossata da Maradona nel secondo tempo. Questa garanzia si basa su uno studio condotto da Resolution Photomatching, società professionale di fotocomparazione che collabora a processi di autenticazione con numerose case d’asta in tutto il mondo e con collezionisti privati”.

Solo che ora Claudia Villafañe dice la maglia ce l’ha lei. E’ la numero 081.