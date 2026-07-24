Il Times dubita di Tonali: “È adatto al gioco di De Zerbi? Potrebbe essere stato sopravvalutato”

Il Tottenham lo ha comprato per 120 milioni di euro. De Zerbi basa il suo gioco su un elevato numero di passaggi, caratteristica non propriamente adatta a Tonali. Ma ha tempo per adattarsi. "Potrebbe diventare ciò che è Rice per Arteta".

“Sandro Tonali è sopravvalutato, o il suo acquisto è stata una risposta del Tottenham a Declan Rice?“. Se lo chiede il Times, dopo che il centrocampista italiano è passato agli Spurs per quasi 120 milioni di euro; Rice andò all’Arsenal per 100 milioni.

Tonali è davvero adatto al gioco di De Zerbi?

Immaginate di giocare una serie di sei partite come questa. Una batosta per 7-2 che elimina la tua squadra dalla Champions League; una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, seguita da una catastrofica sconfitta ai rigori contro la Bosnia-Erzegovina, che infrange il sogno della tua Nazionale di disputare il Mondiale. Poi tre sconfitte consecutive in Premier League. Immaginate di sedervi in quegli spogliatoi silenziosi. E poi, neanche due mesi dopo, il mercato decide che vali 100 milioni di sterline e diventi il quinto centrocampista centrale più costoso di sempre.

Il valore di Sandro Tonali è cresciuto in maniera esponenziale. Il tecnico Roberto De Zerbi l’ha voluto fortemente dal Newcastle per il suo progetto di ricostruzione al Tottenham, club che ha rischiato la retrocessione in Championship due mesi fa:

Il passaggio è la chiave fondamentale per far funzionare il modello di gioco di De Zerbi. Il tecnico vuole un elevato numero di passaggi nella propria metà campo per attirare la pressione avversaria e poi verticalizzazioni rapide, spesso di prima intenzione, per spezzarla. Prima dell’arrivo di De Zerbi, il Tottenham aveva costruito una rosa carente proprio in questa qualità fondamentale.

Ma pur possedendo tante qualità, Tonali non sembra aderire pienamente a questa caratteristica. E’ stato inserito al 75esimo posto nella scorsa stagione tra i centrocampisti della Premier per qualità di passaggi. Perché quindi De Zerbi ci ha puntato tanto?

Forse perché il valore di Tonali risiede soprattutto in altro. Nella sua instancabilità. Nella capacità di leggere in anticipo le situazioni difensive. Nel motore inesauribile. Nella forza con cui trascina il pallone in avanti anche con gli avversari aggrappati addosso. Nella continua lettura del gioco. Nei duelli. Nel carattere. Nella leadership.

L’ex Newcastle potrebbe essere protagonista di due rinascite

Il Tottenham ha speso la decima cifra più alta mai pagata da un club di Premier League per un centrocampista che ha segnato solo quattro gol e fornito quattro assist nelle ultime due stagioni. Ma Tonali è destinato ad essere per De Zerbi ciò che è Rice per Arteta: un perno del centrocampo. Il Times conclude:

È possibile che Tonali diventi il fulcro di due ricostruzioni [Tottenham e Nazionale italiana, ndr.] cariche di speranza? Per il momento, ha già abbastanza lavoro da fare per assimilare i principi del calcio di De Zerbi. L’assenza del Mondiale quest’estate e quella delle competizioni europee con il Tottenham gli hanno regalato un lusso raro: il tempo.