Tonali al Tottenham per 116 milioni di euro, è il calciatore italiano più pagato della storia

È il primo grande colpo del mercato 2026

Sandro Tonali è il primo grande colpo del mercato 2026. Il Tottenham di Roberto De Zerbi (che non gioca nemmeno le coppe) lo acquista dal Newcastle saudita (i sauditi vendono eccome) per la cifra monstre di 116 milioni di euro (ossia 100 più 16 milioni di bonus legati alle qualificazioni in Champions). In Italia a dare la notizia è Sky Sport con Gianluca Di Marzio e bla squadra di mercato. Ricordiamo che L’Equipe lo ha indicato come il leader della Nazionale italiana.

La notizia è ovviamente anche sugli inglesi. Athletic ricorda che il Tottenham sta stabilendo il proprio record di spesa visto che ha già acquistato il centrocampista Mateus Fernandes dal West Ham per 85 milioni di sterline (ossia 99 milioni di euro).

Il Tottenham pagherà inizialmente 92,5 milioni di sterline per il 26enne, con ulteriori 7,5 milioni di sterline di bonus legati al raggiungimento di più qualificazioni in Champions.

Tonali al Newcastle giocava in coppia con Bruno Guimaraes

Athletic ricorda che il Tottenham ha preso a parametro zero Andy Robertson e Marco Senesi, oltre a Jan Paul van Hecke dal Brighton per 52 milioni di sterline.

Nella scorsa stagione Tonali ha collezionato 53 presenze con il Newcastle con tre gol. Il Milan lo ha venduto al Newcastle nell’estate 2023 per una cifra intorno ai 60,5 milioni di sterline. Poi ricevette una squalifica di 10 mesi per la vicenda scommesse.

Dall’agosto 2024, ha collezionato 110 presenze con il Newcastle, con 10 gol e 10 assist. Ha giocato in coppia col brasiliano e capitano Bruno Guimaraes.