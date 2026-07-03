Il Napoli ha perso Gila, in due giorni il Milan se l’è preso (5 milioni l’anno)

Per Di Marzio l'affare si concluderà all'inizio della prossima settimana. Per il Napoli è una botta, evidentemente in questo momento il club ha altre priorità: sfrondare la rosa, come detto da Manna

Il Milan ha chiuso Gila in poche ore

Il Milan fa sul serio. Ha impiegato un po’ a trovare l’allenatore. Dopodiché si sta muovendo. Ha provato a riprendersi Liberali e adesso in due giorni pare che si sia preso Mario Gila che il Napoli stava seguendo da un po’. Il Napoli però è appesantito dalle dinamiche di mercato. Si era mosso prima, aveva raggiunto l’accordo col difensore spagnolo della Lazio ma non ha mai chiuso. Un po’ perché la Lazio chiedeva trenta milioni e un po’ perché deve prima sfrondare la rosa come detto l’altro giorno da Manna che ha illustrato le direttive del mercato azzurro.

Ci ha provato prima l’Atalanta col blitz di Giuntoli e poi è arrivato il Milan che ha offerto cinque milioni netti per cinque anni al calciatore che ovviamente ha immediatamente accettato. Resta sempre da raggiungere l’accordo con la Lazio ma pare che il Milan sia pronto a lanciare l’offerta di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Se l’acquisto dovesse concretizzarsi, sarebbe certamente una botta per il Napoli che però ha come priorità cedere calciatori e fare cassa. Bisognerebb capire quale fosse la priorità di Gila per il club azzurro. Forse non così alta visto che ha rischiato di farselo scippare anche dall’Atalanta.

Il Napoli non ha mai raggiunto l’accordo con la Lazio

La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio su X.

Mario Gila è a un passo dal @acmilan! Accordo raggiunto col giocatore: decisivo il blitz di ieri

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2026

Nei prossimi giorni si cercherà di raggiungere l’accordo con la Lazio. Sky Sport scrive:

I rossoneri hanno raggiunto un’intesa totale col giocatore e il suo agente, sulla base di 5 milioni netti per 5 stagioni. Il Milan conta di chiudere l’operazione tra lunedì e martedì con un’offerta alla Lazio da 25 milioni più 5 di bonus. I rossoneri hanno superato la concorrenza del Napoli sia nell’offerta al calciatore, sia perché il club di De Laurentiis non è mai riuscito a raggiungere un accordo con i biancocelesti.

Il difensore spagnolo ha trovato l’accordo col Milan, che si appresta ad accogliere il secondo acquisto di mercato, dopo Gonçalo Ramos dal Psg.