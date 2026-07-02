C’è anche il Milan su Gila (grande ammucchiata)
La notizia è di Gianluca Di Marzio. Il Napoli ha l'accordo verbale col calciatore. Pedullà parla anche dell'Atalanta che incontra la Lazio. In tre sul difensore della Lazio
Il Milan ha incontrato il procuratore di Gila
C’è anche il Milan su Mario Gila. Notizia di Gianluca Di Marzio. A Sky Sport non danno notizie dell’Atalanta ma dicono che il rivale del Napoli per il difensore della Lazio sarebbe il club rossonero ora guidato da Amorim.
Il Milan, dice Di Marzio, ha incontrato il procuratore del calciatore. Il Napoli ha l’accordo verbale con il difensore spagnolo ma non ha l’accordo con la società di Lotito. Non ce l’ha nemmeno il Milan.
Pedullà parla però anche dell’Atalanta di Giuntoli che in queste ore avrebbe incontrato o starebbe per incontrare la Lazio per il difensore.
Gila è un calciatore molto veloce, che rafforzerebbe qualsiasi squadra di Serie A.
A Sky Sport ricordano che fu Tare a comprare Gila il cui importo della cessione andrà diviso al 50% tra la Lazio e il Madrid.