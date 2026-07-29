Il Napoli ha l’accordo col Chelsea per Badiashile: prestito a 2-3 milioni con diritto di riscatto a 18-20

Dopo aver chiuso il ritiro di Dimaro, in attesa dei giorni del Centenario, il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto per partire alla volta di Castel di Sangro. Tuttavia, si sa che questo è il momento fondamentale del calciomercato. Tra i nomi più caldi, e non solo dal punto di vista delle temperature, sono sicuramente quelli di Favasuli e Badiashile.

Il Napoli ha chiuso con Favasuli: 8 milioni al Catanzaro, 4 alla Fiorentina

A fornire aggiornamenti su questi due giocaotri è Nicolò Schira:

“Ci sono novità importanti anche per il Napoli, perché il Napoli ha in pugno Badiashile e Favasuli. Per quanto riguarda Badiashile e Favasuli, il Napoli con Favasuli ha virtualmente chiuso l’accordo: 8 milioni al Catanzaro che doveva darne 4 alla Fiorentina che detiene il 50% su futura vendita, per Favasuli un contratto fino al 2031 con opzione fino al 2032. Un’operazione che verrà fatta nei prossimi giorni: quando o andrà via Mazzocchi o resterà Mazzocchi ma finirà fuori lista. Ma il Napoli ha in pugno Favasuli”.

Badiashile, è tutto pronto col Chelsea

Il giornalista espero di calciomercato ha poi chiuso il suo intervento sul calciomercato partenopeo:

“Oltre Favasuli, il Napoli ha in pugno anche il francese Badiashile. Perché il Chelsea ha aperto al prestito oneroso come formula dai 2-3 milioni con diritto di riscatto fra i 18 e i 20 milioni di euro, vanno limati gli ultimi dettagli ma la bozza di accordo c’è. E soprattutto non c’è nessun obbligo o vincolo per il Napoli, perché la formula è il prestito onerosocon diritto di riscatto. Per il difensore è pronto un contratto 1+4 con ingaggio sui 2,7 milioni che con i bonus arriverebbe a 3 milioni di euro”.