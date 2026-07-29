Il Napoli ha l’accordo col Chelsea per Badiashile: prestito a 2-3 milioni con diritto di riscatto a 18-20
A dirlo è Schira su YouTube: "Il francese guadagnerà tre milioni l'anno. Il Napoli ha virtualmente chiuso anche con Favasuli"
Dopo aver chiuso il ritiro di Dimaro, in attesa dei giorni del Centenario, il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto per partire alla volta di Castel di Sangro. Tuttavia, si sa che questo è il momento fondamentale del calciomercato. Tra i nomi più caldi, e non solo dal punto di vista delle temperature, sono sicuramente quelli di Favasuli e Badiashile.
Il Napoli ha chiuso con Favasuli: 8 milioni al Catanzaro, 4 alla Fiorentina
A fornire aggiornamenti su questi due giocaotri è Nicolò Schira:
“Ci sono novità importanti anche per il Napoli, perché il Napoli ha in pugno Badiashile e Favasuli. Per quanto riguarda Badiashile e Favasuli, il Napoli con Favasuli ha virtualmente chiuso l’accordo: 8 milioni al Catanzaro che doveva darne 4 alla Fiorentina che detiene il 50% su futura vendita, per Favasuli un contratto fino al 2031 con opzione fino al 2032. Un’operazione che verrà fatta nei prossimi giorni: quando o andrà via Mazzocchi o resterà Mazzocchi ma finirà fuori lista. Ma il Napoli ha in pugno Favasuli”.
Badiashile, è tutto pronto col Chelsea
Il giornalista espero di calciomercato ha poi chiuso il suo intervento sul calciomercato partenopeo:
“Oltre Favasuli, il Napoli ha in pugno anche il francese Badiashile. Perché il Chelsea ha aperto al prestito oneroso come formula dai 2-3 milioni con diritto di riscatto fra i 18 e i 20 milioni di euro, vanno limati gli ultimi dettagli ma la bozza di accordo c’è. E soprattutto non c’è nessun obbligo o vincolo per il Napoli, perché la formula è il prestito onerosocon diritto di riscatto. Per il difensore è pronto un contratto 1+4 con ingaggio sui 2,7 milioni che con i bonus arriverebbe a 3 milioni di euro”.