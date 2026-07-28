Bianchini: “Vogliamo rappresentare il centenario come un manifesto culturale, in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli”

Il direttore generale del Napoli Tommaso Bianchini ha parlato a Radio Kiss Kiss della festa prevista per il Centenario del Napoli.

“Napoli sta vivendo un momento storico, in momenti diversi è stata eccellenza in molte cose ma i pianeti raramente si sono allineati in questo modo. In questi cento anni Napoli è stata spesso rappresentata dagli occhi degli altri, di chi la guarda mentre il Centenario del Napoli è il momento in cui ci riappropriamo del nostro sguardo, è come il mondo vede Napoli visto che Napoli è oggi il centro del mondo“.

“I tifosi hanno scelto l’1 agosto come data simbolica e per questo motivo il festeggiamento partirà da questo sabato e durerà un anno intero, per tutta la stagione. Il nostro obiettivo è rappresentare il centenario come un manifesto culturale, in cui il Napoli diventa il primo ambasciatore di Napoli ed è un veicolo di trasmissione del miglior momento che la città sta vivendo nella sua storia. Per celebrare la tradizione millenaria di Napoli abbiamo puntato su quattro elementi principali. Il primo è celebrare la tradizione del popolo, quindi della città e della regione che ci ospita; il secondo è celebrare la musica; il terzo è celebrare il teatro e il cinema, che sono elementi fondamentali della città stessa; infine la nostra attività sportiva. Questo sarà un evento diffuso, aperto e collettivo ed è stato coorganizzato con il Comune e con la Regione, che ringrazio, oltre al fondamentale supporto della Questura e della Prefettura, per far sì che sia una lunga notte di festa in sicurezza, come già avvenuto per la celebrazione dello scudetto e per la successiva parata“.

Napoli, i dettagli della Processione Azzurra

Bianchi entra poi nel dettaglio della manifestazione, iniziando dalla Processione Azzurra. “Partirà alle 19:26, un orario simbolico che richiama il 1926-2026 e ci saranno quattro momenti fondamentali. Si parte da Piazza Carità e la processione accompagnerà cittadini e visitatori fino a Piazza del Plebiscito, attraversando i simboli che hanno costruito l’identità di Napoli. Avremo sette quadri musicali, cinque quadri artistici, 400 artisti coinvolti nella processione, 100 bambini, 200 musicisti e 100 attori. Sarà veramente uno spettacolo importante e tutti i cittadini, i tifosi del Napoli e non solo, sono invitati a seguire questo percorso di circa due chilometri che accompagnerà il pubblico fino all’ingresso in Piazza del Plebiscito, previsto intorno alle 20.26. In quell’ora ripercorreremo cento anni di storia e poi, in Piazza del Plebiscito, inizierà il secondo grande momento della serata“.

Lo spettacolo in Piazza del Plebiscito

Dalla Processione allo spettacolo in Piazza del Plebiscito. “In Piazza del Plebiscito ci sarà il secondo momento della festa, con uno spettacolo di circa un’ora e mezza. Avremo Serena Autieri e Alessandro Siani a presentare, vari ospiti, tra cui Andrea Sannino e altri che adesso ovviamente non vi spoilero“.