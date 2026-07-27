Dimaro, il sindaco: “Parleremo a breve con De Laurentiis per il rinnovo, le sue parole sono state uno sfogo”

Il sindaco di Dimaro a Radio Napoli Centrale: "Attraverso il dialogo si può chiarire tutto. Cosa si può migliorare? Ho chiesto una visione di futuro al Presidente, lui mi ha consigliato e ho recepito"

Con il successo contro la Carrarese per 2-0 nell’amichevole di ieri, il Napoli di Massimiliano Allegri ha salutato Dimaro. Tuttavia, l’ultimo giorno in Trentino è stato caratterizzato anche dalle frecciatine di Aurelio De Laurentiis a chi organizza il ritiro degli azzurri.

Il sindaco di Dimaro: “Per noi tutti i consigli che arrivano dal presidente De Laurentiis cerchiamo di rispettarli”

Mentre quest’oggi, esattamente a Radio Napoli Centrale, sono arrivate le dichiarazioni di Marco Panciera (primo cittadino di Dimaro):

“Trattative per rinnovare la partnership con il Napoli? Penso che cominceremo a breve con il presidente per procedere con il rinnovo. In questi due anni di ritiro ho creato un rapporto di grande stima reciproca, sono molto fiducioso. Attraverso il dialogo si può chiarire tutto. Cosa si può migliorare? Ho chiesto una visione di futuro al Presidente, lui mi ha consigliato e ho recepito. Per noi tutti i consigli che arrivano dal presidente De Laurentiis cerchiamo di rispettarli. Hanno dato ragione a lui. Anche il cinema, quest’anno ancor di più rispetto a prima. Quando un rapporto dura da 15 anni, è normale che ci sono momenti di confronto, ma sono convinto che con il dialogo si troverà una soluzione”.

Il sindaco di Dimaro ha poi concluso il suo intervento:

“Noi della Val Di Sole siamo 13 mila anime, dobbiamo lavorare tutti insieme. Dalla nascita del ritiro del Napoli in Trentino ad oggi c’è stato un evolversi di presenze, di organizzazione, per noi il Napoli rappresenta una vetrina straordinaria. Una fotografia che mi porto da questo ritiro? Le proiezioni cinematografiche sono state straordinarie, c’è stata grande presenza e quindi la fotografia migliore è quella dell’entusiasmo di questa grande famiglia. L’immagine è positiva. le dichiarazioni del presidente le vedo come uno sfogo in merito ad una soluzione che non è stata ancora trovata”.