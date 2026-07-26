Lo sfottò di De Laurentiis a Fico e Manfredi che hanno sovvenzionato lo show del Centenario

A Dimaro bagno di folla per De Laurentiis

Ieri a Dimaro è stata la giornata di Aurelio De Laurentiis che ha rubato la scena al campo di allenamento dove oggi (ore 18)si disputerà la seconda amichevole della gestione Allegri: Napoli-Carrarese. Bagno di folla per il presidente che è stato acclamato dalla folla. Ieri, per l’ultimo week-end, le gradinate sono tornate a riempirsi e per la partita oggi c’è quasi il tutto esaurito.

Repubblica Napoli con Marco Azzi descrive l’incursione del presidente. E serve che per lui ci sono stati tanti cori, richieste di selfie e applausi,

anche risate per il tentativo di ADL di suonare un tamburo.

La battuta sullo stadio

Scrive poi Repubblica:

“Il bagno di folla è stato interrotto soltanto da una brevissima parentesi polemica, per la richiesta isolata di uno spettatore che ha indispettito De Laurentiis. “Presidente, aspettiamo lo stadio”. Immediata la risposta. “Volevi dire gli Stadio, il gruppo musicale. Ci mettiamo Gaetano Manfredi e Fico, a cantare con loro…”. Uno sfottò inatteso alle istituzioni locali, che hanno sovvenzionato generosamente lo show del Centenario in programma il 1° agosto in città”.

Nulla di trascendentale. Una battuta da bagno di folla e da sabato pomeriggio.