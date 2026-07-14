Il caso Bellingham-Tuchel scandalizza l’Europa, negli Usa sarebbe normale

Athletic ricorda che Tuchel ha spesso litigato con i suoi calciatori, da Kimmich a Lukaku. In Bellingham ha trovato uno spigoloso come lui, di certo non si offenderà

Litigare fa bene alla squadra? La lite a distanza tra Tuchel e Bellingham dopo la vittoria sulla Norvegia, fa discutere in Inghilterra. Non è affatto detto che le tensioni non facciano bene. Anzi.

Il botta e risposta Tuchel-Bellingham

Ricorda Athletic. “Il commissario tecnico Thomas Tuchel è apparso nervoso durante l’intervista televisiva immediatamente successiva alla partita. Ha definito l’Inghilterra disordinata e fortunata“.

Una lettura che non è piaciuta a Bellingham che, invece, nella mixed zone ha seccamente smentito il ct sottolineando la complessità della gara. “Forse significa che non sa cosa vuol dire giocare in condizioni del genere contro Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa e Alexander Sørloth. Non è una squadra facile da affrontare. Credo che abbiamo cercato di creare un ambiente positivo e dovremmo continuare così anche nelle Final Four“.

Athletic ha ricordato come Tuchel, da calciatore, abbia “militato soltanto tra seconda e terza divisione in Germania prima di essere costretto a ritirarsi a 25 anni per un infortunio“.

Il rapporto tra ct e centrocampista e la linea di Harry Kane

“Anche nei rari casi in cui un dissenso su una prestazione venga espresso pubblicamente, sorprende sentire un giocatore mettere in discussione il diritto dell’allenatore a esprimere un giudizio del genere. Per il pubblico inglese, il momento è sembrato imbarazzante, come ascoltare per caso una lite privata in un’altra famiglia” ha sottolineato Athletic che invece ricorda come negli sport americani “questo livello di schiettezza da parte delle superstar è molto meno raro. Da LeBron James e Kobe Bryant nell’NBA ad Aaron Rodgers nella NFL, attriti di questo tipo sono decisamente più comuni negli Stati Uniti“.

A proposito del rapporto tra Tuchel e Bellingham, Athletic scrive:

“Tuchel sa anche che nella personalità di Bellingham esiste un lato più spigoloso“.

Tuchel e i problemi nello spogliatoio: il litigio con Lukaku e non solo

“Il tecnico tedesco, però, difficilmente potrà nutrire un vero risentimento o sentirsi ferito nell’orgoglio. (…) La franchezza è una delle caratteristiche distintive dello stesso Tuchel: al tempo stesso un punto di forza e una possibile debolezza”.

“Al Chelsea non risparmiava quasi mai critiche pubbliche ai suoi uomini. Romelu Lukaku lasciò Stamford Bridge dopo un litigio, anche al Bayern Monaco Tuchel provocò qualche malumore quando, nell’estate del 2023, chiese apertamente l’acquisto di un nuovo numero 6, spiegando nei dettagli perché riteneva Joshua Kimmich inadatto a quel ruolo. L’impressione di sminuire uno dei giocatori più popolari e rappresentativi del club fu, per usare un eufemismo, politicamente poco felice”.