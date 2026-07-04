Icardi alla Lazio, la suggestione che sbatte contro il saldo zero: ecco perché è quasi un’utopia

Svincolato dal Galatasaray e favorevole a un ritorno in Serie A, l'attaccante argentino è la tentazione a parametro zero dell'estate. Ma per i biancocelesti l'ostacolo non è solo l'ingaggio pesante e la concorrenza: è il vincolo del saldo zero, che impedisce di tesserare chiunque — anche uno svincolato — senza prima vendere.

La suggestione Icardi–Lazio è di quelle che accendono la piazza, ma va inquadrata bene. L’argentino, classe 1993, ex Inter, è uno dei pezzi pregiati del mercato dei parametri zero dopo la fine dell’avventura al Galatasaray: come riferisce Tuttomercatoweb, è svincolato e sarebbe favorevole a tornare nel campionato dove ha lasciato il segno. Non a caso si parla di primi contatti con il suo entourage. Ma per la Lazio l’operazione è, oggi, quasi un’utopia.

Icardi-Lazio: perché l’affare è complicatissimo

Il primo ostacolo è quello classico: l’ingaggio. Icardi resta un attaccante da stipendio importante, e su un parametro zero di questo livello la concorrenza non manca, in Italia e all’estero. Ma il nodo vero è un altro, ed è di bilancio: la Lazio deve fare i conti con i “limiti di mercato” citati anche dalle prime indiscrezioni. Non è una novità in casa biancoceleste — un anno fa il caso esplose quando Sarri si sentì ingannato, perché Lotito sapeva del mercato bloccato — e non è nemmeno la prima volta che il club deve promettere soluzioni creative, come quando Lotito assicurò di “mettere soldi di tasca mia” per superare l’indice di liquidità.

Il muro del saldo zero

Il punto è tutto qui. Per rientrare nei parametri della Figc — a partire dall’indice di liquidità — la Lazio è chiamata a muoversi a saldo zero: può cioè spendere solo dopo aver incassato dalle cessioni. Un vincolo che, paradossalmente, colpisce anche i parametri zero: se non entrano soldi dalle uscite, non si può tesserare nemmeno chi arriva “gratis“, perché lo stipendio pesa comunque sui conti. Ecco perché una punta svincolata come Icardi, sulla carta l’affare economico ideale, diventa in pratica un rebus. Non stupisce che i biancocelesti stiano intanto guardando ad altri profili, come nel caso in cui hanno mollato Lucca per fiondarsi su Piccoli: il tema, sempre, è la sostenibilità.

Un nome che pesa (e un passato turco)

Resta il fascino del personaggio. Icardi è stato bomber e capitano dell’Inter, poi protagonista in Turchia, dove con Mertens e Zaniolo ha vinto il campionato col Galatasaray, prima che il rapporto con il club si logorasse — già a inizio anno aveva chiesto la cessione, con la Juventus sullo sfondo. Un profilo che qualsiasi piazza sognerebbe. Ma tra il sogno e la realtà, per la Lazio, c’è di mezzo il bilancio: finché non arriveranno le cessioni, la suggestione Icardi resta appesa a un “se”. La nostra opinione, del resto, coincide con quella di partenza: affare difficile, molto complicato — quasi un’utopia.