Lotito rassicura Sarri: «Metterò soldi di tasca mia per superare il problema indice di liquidità»

Il Messaggero racconta il vertice di mercato di ieri a Formello. Sarri era preoccupato e inquieto. Lotito gli ha promesso Berardi

Il Messaggero racconta di un Sarri inquieto, molto preoccupato nell’apprendere la notizia dell’indice di liquidità che ancora blocca il mercato della Lazio. Ma ieri c’è stato un vertice con Lotito, Fabiani e Calveri, in cui il presidente ha rassicurato il suo allenatore, dicendosi pronto a immettere soldi di tasca propria per sbloccare l’impasse, come ha già fatto in passato. Il quotidiano romano scrive:

“Lo sprint è serio: accordo chiuso con Berardi e intesa a un passo persino col Sassuolo. Eccolo il colpo grosso con cui Lotito si è presentato ieri all’appuntamento con Sarri e il pool di mercato, formato da Fabiani e il segretario Calveri, rimasti poi dentro oltre il vertice di tre ore con il tecnico, dalle 17.45 alle 20.45 a Formello. Incontro con toni distesi, costruttivo, si è parlato di innesti forti e funzionali, delle uscite di giocatori (da Maximiano a Basic e non solo) che non rientrano più nel progetto e del rinnovo del prestito di Pellegrini, con successivo riscatto. Maurizio era inquieto da giorni a Castelfranco, lo aveva confidato a cena mercoledì sera anche al suo staff tecnico, perché non aveva comunicazioni e temeva si fosse davvero troppo in ritardo per la costruzione del futuro prossimo. Oltretutto aveva appena saputo dell’indice di liquidità che paralizza di nuovo i movimenti della Lazio. Invece il patron lo ha rassicurato, si è mosso in prima persona fra un impegno e l’altro, fra il Molise e il Senato, e ora è pronto a sciogliere anche questo nodo: «È vero, il problema dell’indicatore esiste ancora, perché i soldi della Champions entreranno nel prossimo bilancio, non verranno anticipati dalla Uefa – confida – e non ci si potrà fare affidamento subito. Ma negli ultimi mercati ho sempre risolto la questione mettendo i soldi di tasca mia e in questo weekend mi dedicherò a superare anche questo ostacolo». Fideiussioni bancarie pronte, ora la garanzia solida per le operazioni sono i quasi 80 milioni che entreranno con il secondo posto”.

Sarri ieri si è presentato all’appuntamento con Lotito sparando 4 nomi altisonanti, scrive Il Messaggero:

“Il primo è il solito Zielinski a centrocampo”.

