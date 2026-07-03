La Lazio molla Lucca e si fionda su Piccoli: riuscirà mai il Napoli a cederlo?
La Gazzetta: "Piccoli ha scavalcato tanto le opzioni italiane (Lucca e Pinamonti). Piace a Gattuso ed è un'operazione che può essere chiusa velocemente"
Siamo passati da Lucca preferito di Gattuso a Lucca può essere inserito nell’affare Gila (che ora si vede piombare addosso pure il Milan) come contropartita, fino ad arrivare a la Lazio si fionda su Piccoli. Un’escalation piuttosto rapida. Sta di fatto che secondo la Gazzetta è proprio questa la realtà dei fatti.
La Lazio molla Lucca: i dettagli
Si legge sulla Gazzetta:
“Piccoli ha scavalcato tanto le opzioni italiane (Lucca e Pinamonti) quanto quelle straniere (Broja e Bamba Dieng). Il nome di Piccoli ha preso il sopravvento innanzitutto per le caratteristiche del giocatore che convincono appieno Rino Gattuso (da ieri è a Formello) che non a caso lo ha inserito tra i papabili al ruolo di terminale offensivo della sua Lazio.
Ma l’idea Piccoli convince pure perché è una operazione che può essere perfezionata velocemente, a differenza di quelle per Lucca e Pinamonti.”
E buonanotte al secchio.
Un mercato bloccato
Ciò complica parecchio le strategie del Napoli che, ricordiamo, pur avendo già accordi con calciatori quali Gila e Khalaili, si ritrova di fatto con le mani legate, in quanto senza uscite non si faranno entrate. Manna è stato chiarissimo. Lucca sarà sicuramente uno dei sacrificabili. Ma dove piazzarlo? Manna avrà tanti grattacapi.