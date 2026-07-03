La Lazio molla Lucca e si fionda su Piccoli: riuscirà mai il Napoli a cederlo?

La Gazzetta: "Piccoli ha sca­val­cato tanto le opzioni ita­liane (Lucca e Pina­monti). Piace a Gattuso ed è un'operazione che può essere chiusa velocemente"

Siamo passati da Lucca preferito di Gattuso a Lucca può essere inserito nell’affare Gila (che ora si vede piombare addosso pure il Milan) come contropartita, fino ad arrivare a la Lazio si fionda su Piccoli. Un’escalation piuttosto rapida. Sta di fatto che secondo la Gazzetta è proprio questa la realtà dei fatti.

La Lazio molla Lucca: i dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

“Piccoli ha sca­val­cato tanto le opzioni ita­liane (Lucca e Pina­monti) quanto quelle stra­niere (Broja e Bamba Dieng). Il nome di Pic­coli ha preso il soprav­vento innan­zi­tutto per le carat­te­ri­sti­che del gio­ca­tore che con­vin­cono appieno Rino Gat­tuso (da ieri è a For­mello) che non a caso lo ha inse­rito tra i papa­bili al ruolo di ter­mi­nale offen­sivo della sua Lazio.

Ma l’idea Pic­coli con­vince pure per­ché è una ope­ra­zione che può essere per­fe­zio­nata velo­ce­mente, a dif­fe­renza di quelle per Lucca e Pinamonti.”

E buonanotte al secchio.

Un mercato bloccato

Ciò complica parecchio le strategie del Napoli che, ricordiamo, pur avendo già accordi con calciatori quali Gila e Khalaili, si ritrova di fatto con le mani legate, in quanto senza uscite non si faranno entrate. Manna è stato chiarissimo. Lucca sarà sicuramente uno dei sacrificabili. Ma dove piazzarlo? Manna avrà tanti grattacapi.