Icardi vuole andare alla Juventus, ha chiesto al presidente del Galatasaray di cederlo (Pedullà)

Mauro Icardi è sempre più ai margini del Galatasaray, soprattutto da quando l’estate scorsa è arrivato Victor Osimhen a titolo definitivo dal Napoli; nel match contro il Kayserispor che si sta disputando ora, è in panchina. Inoltre, è in scadenza di contratto col club turco.

L’attaccante gradirebbe un ritorno in Italia e la Juventus è interessata a lui, data anche la stima che nutre Spalletti per l’argentino; la notizia era stata anticipata qualche ora fa da Gianluca Di Marzio.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Mauro Icardi vuole la Juventus da subito. Ma c’è di più: Maurito accetterebbe per sei mesi, pur avendogli la Juve offerto un anno in più di contratto e anche l’opzione. Icardi ha scelto, gli interessa rimettersi in discussione in Serie A, ha scelto la Juve. E ora alzerà il pressing con il presidente del Galatasaray per farsi liberare, la partita si gioca lì e Icardi si impegnerà per giocarla fino in fondo.