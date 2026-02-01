Home » Il Campo » Calciomercato

Icardi vuole andare alla Juventus, ha chiesto al presidente del Galatasaray di cederlo (Pedullà)

L'argentino accetterebbe anche un contratto di sei mesi con i bianconeri. Spalletti nutre grande stima per lui.

Galatasaray's Argentine forward Mauro Icardi celebrates scoring his team's second goal during the Turkey's Super Lig football match between MKE Ankaragucu and Galatasaray at Eryaman Stadium in Ankara, on May 30, 2023. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Mauro Icardi è sempre più ai margini del Galatasaray, soprattutto da quando l’estate scorsa è arrivato Victor Osimhen a titolo definitivo dal Napoli; nel match contro il Kayserispor che si sta disputando ora, è in panchina. Inoltre, è in scadenza di contratto col club turco.

L’attaccante gradirebbe un ritorno in Italia e la Juventus è interessata a lui, data anche la stima che nutre Spalletti per l’argentino; la notizia era stata anticipata qualche ora fa da Gianluca Di Marzio.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Mauro Icardi vuole la Juventus da subito. Ma c’è di più: Maurito accetterebbe per sei mesi, pur avendogli la Juve offerto un anno in più di contratto e anche l’opzione. Icardi ha scelto, gli interessa rimettersi in discussione in Serie A, ha scelto la Juve. E ora alzerà il pressing con il presidente del Galatasaray per farsi liberare, la partita si gioca lì e Icardi si impegnerà per giocarla fino in fondo. 

 

