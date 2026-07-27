Figc, Malagò: “Entro domani il ct. La brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”

Il presidente della FIGC: "Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni"

Con l’arrivo di Malagò, Maldini e Leonardo sembrava un po’ a tutti che fosse arrivato finalmente il momento del rilancio della Nazionale, ma poi la nomina del nuovo CT (soprattutto il nome di Andrea Pirlo) ha innescato un caos che fa fatica a spegnersi.

Caos Nazionale, Malagò: “Sto lavorando, a breve saprete tutto”

Nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità, cosa detta dallo stesso Giovanni Malagò ai colleghi presenti all’esterno della sede della FIGC: “Sto lavorando, a breve saprete tutto. Il nuovo ct arriverà entro domani. “.

Poi Malagò ha risposto anche alla domanda alle dichiarazioni del ministro Abodi, che ha definito il tutto ‘una brutta figura’:“Brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. Il presidente della Figc ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a IlSole24Ore:

“Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. E’ una questione di semina, le idee sono molto chiare. Il rapporto con Baggio è bellissimo”.