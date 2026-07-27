Caso Pirlo, l’Agenzia delle Dogane oscura Fonbet. Abodi: “Una brutta figura”
Lo scrive Agimeg, l'agenzia di stampa mercato dei giochi: "Dalle verifiche effettuate, Fonbet.info e Fonbetpoker.com risultano già inibiti". Abodi: "Non si è manifestata comunione d'intenti"
Di male in peggio. Dopo tutto ciò che è emerso sull’affaire Pirlo, ecco che l’Agenzia delle Dogane ha oscurato Fonbet, il sito di scommesse russo a cui Pirlo è legato da un contratto personale. Il ministro Abodi (che non ha mai amato Malagò), dal canto suo, ha ribadito la necessità di recuperare dalla brutta figura.
Caso Pirlo, oscurato Fonbet
Scrive Agimeg, l’agenzia di stampa mercato dei giochi:
“Fonbet finisce nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da oggi, lunedì 27 luglio 2026, deve essere attuata l’inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia.
Il provvedimento dell’Adm ha disposto l’oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti. I fornitori di connettività sono tenuti a impedire l’accesso ai siti indicati dall’Agenzia attraverso il reindirizzamento alla pagina istituzionale dedicata ai portali di gioco online non autorizzati.
Dalle verifiche effettuate, Fonbet.info e Fonbetpoker.com risultano già inibiti”
Le parole di Abodi
Il ministro dello Sport, a margine della presentazione dell’Hub Rete di Piacenza:
“E’ una notizia che si commenta da sola, una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c’è da recuperare una brutta figura.”