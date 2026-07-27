Ooooohhhhh, Maldini e Leonardo vicini alle dimissioni

Sarebbe cosa buona e giusta. Ma sarebbe gravissima la sottovalutazione della gravità dell'accordo di Pirlo con la Russia. Ancora una volta il calcio dimostrerebbe di essere ignorante, menefreghista e contento

Maldini e Leonardo stanno riflettendo sull’addio

Ooooohhhhhh (di attesa per un grade evento). Maldini e Leonardo stanno pensando alle dimissioni. Non perché non siano riusciti a chiudere loro un accordo commerciale con la società di scommesse russa. Ma perché sarebbe stato privato loro il potere di scegliere il commissario tecnico della Nazionale visto che Malagò ha posto il veto a Pirlo ct. Non è ancora ufficiale. Ne scrivono sia Sky Sport sia Fabrizio Romano.

Giovanni Malagò, presidente della Figc, potrà riflettere sulle sue scelte sciagurate. Si è rivelato un clamoroso errore chiamare Maldini alla direzione tecnica della Figc e della Nazionale.

Per fortuna, sembra che le cose si stiano rimettendo da sole a posto.

Però un concetto serio vorremmo esprimerlo. È grave che Maldini e Leonardo si dimettano sottovalutando la gravità dell’accordo commerciale e quindi politico di Andrea Pirlo con Fonbet. È inaccettabile che il calcio faccia dell’ignoranza e del menefreghismo i proprio principi guida.