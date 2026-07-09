L’FBI accende i riflettori sull’AFA: indagine sui flussi di denaro dell’Argentina negli Stati Uniti, sotto esame centinaia di milioni

Guai fuori dal campo per l’Argentina: l’FBI avrebbe acceso i riflettori sull’AFA, la federazione calcistica argentina. Secondo il quotidiano La Nación, le autorità statunitensi hanno avviato accertamenti sulle attività finanziarie dell’organizzazione negli Stati Uniti, per verificare eventuali irregolarità riconducibili a ipotesi di riciclaggio o frode bancaria. Un fronte del tutto nuovo, che si aggiunge a lo scandalo che a fine 2025 aveva già travolto il presidente Claudio Tapia.

Cosa c’è sotto la lente

Nel mirino, in particolare, i rapporti tra l’AFA — guidata da Tapia dal 2017 — e la società TourProdEnter LLC, incaricata di gestire gli incassi degli accordi commerciali stretti dalla federazione con sponsor e partner come Adidas e Warner. Attraverso quella società, scrive La Nación, sarebbero transitate somme enormi legate alle attività dell’AFA: la ricostruzione parla di circa 230 milioni di euro, mentre le testate statunitensi che hanno ripreso il caso spingono la cifra tracciata dagli inquirenti oltre i 300 milioni di dollari, movimentati su conti di grandi banche americane.

Il punto critico: una parte di quei fondi sarebbe finita a società e beneficiari senza una chiara motivazione economica emersa dalla documentazione analizzata — decine di milioni per servizi non identificabili.

I trasferimenti sospetti

L’indagine avrebbe acceso i riflettori anche su alcuni bonifici verso aziende collegate al tesoriere della federazione e a membri della sua famiglia. Alcuni dei soggetti coinvolti risulterebbero legati a persone che percepiscono sussidi statali, residenti tra Bariloche e Buenos Aires. Un quadro che, se confermato, sposterebbe il problema dal piano sportivo a quello giudiziario internazionale — e non è un caso che tutto si concentri proprio negli Stati Uniti, Paese ospitante del Mondiale.

Il tempismo e i limiti

Perché è qui il nodo che ci interessa: l’inchiesta esplode nel pieno della corsa dell’Argentina, reduce dalla rimonta sull’Egitto e lanciata verso i quarti. E finirà inevitabilmente per intrecciarsi con le teorie del complotto che accompagnano il cammino dell’Albiceleste, alimentate anche dalle polemiche arbitrali — pur quando, a mente fredda, di complotto non c’è traccia. Attenzione però a non fare confusione: l’indagine riguarda i conti della federazione e i suoi accordi commerciali, non i risultati del campo né direttamente Messi e i giocatori. E soprattutto non ci sono ancora conclusioni ufficiali: gli inquirenti americani sono nella fase di raccolta delle informazioni, nessuna accusa formale è stata mossa. Ma che l’FBI stia guardando dentro i conti dell’AFA, proprio adesso, è una notizia che pesa.