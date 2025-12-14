Argentina, perquisizioni e scandalo per il presidente della Federazione, la Naciòn: “rischio esclusione dal Mondiale?”
Dh Les Sports scrive: “L'opzione più probabile è che il presidente dell'Afa Tapia e i suoi guardino la competizione da una cella”. Effettuate perquisizioni nei club, trovate 45 auto di lusso
Come riporta Dh Les Sports, uno scandalo di corruzione starebbe scuotendo la Federazione argentina di calcio. Perquisizioni in club, abitazioni private e nella sede dell’Afa hanno portato alla luce auto di lusso, moto e sospetti di arricchimento illecito legati al presidente Claudio Tapia e ai suoi collaboratori. La giustizia indaga anche sulla società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di club e nazionale, mentre la Fifa monitora la situazione per evitare interferenze politiche. Si parla addirittura di esclusione dai Mondiali per Messi e compagni, la qual cosa ci sembra esagerata.
L’Argentina si avvicina ai Mondiali con uno scandalo: Tapia è indagato frode
“Nuove operazioni di perquisizione sono state condotte venerdì in una lussuosa proprietà appartenente a Luciano Pantano e Ana Lucia Conte, vicini al presidente dell’Afa, Claudio Tapia. In particolare, sono state trovate 45 auto di lusso, sette moto e due kart. L’obiettivo è esaminare la crescita patrimoniale di Claudio Tapia e del suo entourage. La giustizia indaga anche sulla contabilità della società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di diversi club del Paese e della nazionale argentina nel 2024. La società è sospettata […] di evasione fiscale per quasi mezzo milione di euro. I tribunali cercano ora di determinare se ci sia stato un arricchimento illecito e l’uso di prestanome.
E anche se al momento la sanzione appare del tutto sproporzionata, non si esclude la possibilità di un’esclusione dal prossimo Mondiale. A questo proposito, la Naciòn scrive: «Spetta alla giustizia determinare rapidamente se queste persone siano colpevoli o innocenti, se meritino di mantenere le loro funzioni o se debbano essere destituite». Quello che appare quindi più probabile è che il presidente Claudio Tapia e alcuni dei suoi amici dovranno seguire i Mondiali… da una cella”