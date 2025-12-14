Argentina, perquisizioni e scandalo per il presidente della Federazione, la Naciòn: “rischio esclusione dal Mondiale?”

Come riporta Dh Les Sports, uno scandalo di corruzione starebbe scuotendo la Federazione argentina di calcio. Perquisizioni in club, abitazioni private e nella sede dell’Afa hanno portato alla luce auto di lusso, moto e sospetti di arricchimento illecito legati al presidente Claudio Tapia e ai suoi collaboratori. La giustizia indaga anche sulla società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di club e nazionale, mentre la Fifa monitora la situazione per evitare interferenze politiche. Si parla addirittura di esclusione dai Mondiali per Messi e compagni, la qual cosa ci sembra esagerata.

L’Argentina si avvicina ai Mondiali con uno scandalo: Tapia è indagato frode

“Nuove operazioni di perquisizione sono state condotte venerdì in una lussuosa proprietà appartenente a Luciano Pantano e Ana Lucia Conte, vicini al presidente dell’Afa, Claudio Tapia. In particolare, sono state trovate 45 auto di lusso, sette moto e due kart. L’obiettivo è esaminare la crescita patrimoniale di Claudio Tapia e del suo entourage. La giustizia indaga anche sulla contabilità della società finanziaria Sur Finanzas, sponsor di diversi club del Paese e della nazionale argentina nel 2024. La società è sospettata […] di evasione fiscale per quasi mezzo milione di euro. I tribunali cercano ora di determinare se ci sia stato un arricchimento illecito e l’uso di prestanome.

E anche se al momento la sanzione appare del tutto sproporzionata, non si esclude la possibilità di un’esclusione dal prossimo Mondiale. A questo proposito, la Naciòn scrive: «Spetta alla giustizia determinare rapidamente se queste persone siano colpevoli o innocenti, se meritino di mantenere le loro funzioni o se debbano essere destituite». Quello che appare quindi più probabile è che il presidente Claudio Tapia e alcuni dei suoi amici dovranno seguire i Mondiali… da una cella”