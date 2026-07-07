Pazzesca rimonta Argentina: da 0-2 a 3-2 sull’Egitto, gol decisivo di Enzo Fernandez – LIVE

Siamo al coolin' break del secondo tempo, gli egiziani stanno vivendo un sogno. Nel primo tempo, Messi ha sbagliato un rigore. Sarebbe forse la più grande sorpresa della storia dei Mondiali

Il primo tempo tra Argentina ed Egitto è finito con l’Egitto avanti 1-0. Nella ripresa, annullato il raddoppio degli egiziani al termine di un contropiede straordinario costruito da Hassan e finalizzato da Ziko su assist di Salah. Annullato per un precedente pestone su Tagliafico. Poi, al 67esimo altro contropiede travolgente e raddoppio di Ziko stavolta su assist di Hassan (grande giocatore) servito da Salah.

Al 78esimo il gol dell’Argentina che può cambiare la partita. Colpo di testa di Romero su assist di Messi.

Sei minuti e i campioni del mondo pareggiano: sinistro al volo di Messi sotto la traversa e gol.

Al 92esimo, in contropiede, il terzo gol: di Enzo Fernandez con un bellissimo colpo di testa.

Messi ha sbagliato il secondo rigore consecutivo

È finito il primo tempo dell’ottavo di finale tra l’Argentina di Lionel Messi e l’Egitto di Salah. La gara è iniziata subito con una sorpresa, gli egiziani sono passati in vantaggio al 15′ con il colpi di testa di Ibrahim.

La seconda sorpresa è arrivata sei minuti dopo, quando Messi ha sbagliato un altro calcio di rigore. La ‘Pulce’ ha tirato dal solito lato, incrociato ma non tanto. Ha così facilitat la parata di Shobeir. Dopo quello sbagliato con l’Austria, dunque, Messi ha sbagliato un altro rigore. Il 10 argentino ha poi colpito il palo con una punizione da trenta metri.

Al momento, l’Egitto quindi è in vantaggio per 1-0 ma la gara è molto lunga. L’Argentina continua a spingere, ma il primo tempo è terminato con il risultato di 0-1 per Salah e compagni.