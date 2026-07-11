Fallimento Bari, udienza fissata il 3 settembre: ora tocca alla famiglia De Laurentiis

L'edizione di Bari de La Repubblica ha riportato la notizia che l'istanza di fallimento del team pugliese è stata programmata il prossimo 3 settembre. Ora tocca alla famiglia De Laurentiis

Se da un lato sono impegnati nel centenario del Napoli, dall’altro la famiglia De Laurentiis deve affrontare la continua crisi del Bari. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un aggiornamento riportato dall’edizione di Bari de La Repubblica.

Fallimento Bari, il 3 settembre la famiglia De Laurentiis dovrà presentare un piano di ricapitalizzazione

L’udienza sulla richiesta di liquidazione giudiziale del club pugliese è stata fissata per il prossimo 3 settembre. Il tutto è nato per iniziativa della Procura del capoluogo pugliese sull’inchiesta che, ovviamente, coinvolge la società e la famiglia De Laurentiis.

Per evitare il fallimento del Bari, dunque, in questa data la proprietà dovrebbe presentarsi all’udienza con un piano di ricapitalizzazione. La famiglia De Laurentiis ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dall’inchiesta ma, nel frattempo, dovrà cercare anche di allestire una squadra che possa tornare in Serie B il prima possibile, cosa assolutamente non facile.

Pierpaolo Marino, nuovo direttore generale del club pugliese, ha di fronte a sé tantissimi ostacoli da superare, visto che la rosa sarebbe di 16 giocatori che, tra l’altro, alcuni di loro sarebbero pronti a partire. Da risolvere, ovviamente, il caso ‘multiproprietà. Il Comitato degli 11 garanti scelti dal Comune di Bari hanno chiesto al sindaco Vito Leccese un incontro urgente con la proprietà.