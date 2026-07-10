I De Laurentiis pronti a rinunciare a 9 milioni di euro di crediti per salvare il Bari

De Laurentiis non sottovaluti che Carnevali alla Juventus pone le basi per il ritorno dell’asse del Nord

di Massimiliano Gallo - Il calcio è anche politica. Adl è un Maverick, non è mai stato un un uomo di alleanze. Ma non sottovaluti che negli ultimi due anni il front-man politico è stato Conte. Allegri è bravissimo ma in panchina. Non ha il peso politico di Conte