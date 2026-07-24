“De Bruyne non è centrale nei piani di Allegri, può lasciare Napoli” (Schira)

Il giornalista su X va in direzione uguale e contraria alle parole di Manna. Il ds ha bluffato in conferenza? Fin qui sembrava che Kdb fosse intoccabile per Allegri

De Bruyne andrà via quest’estate?

In una giornata a dir poco depressiva e deprimente, con Pirlo che si avvicina ad ampie falcate sulla panchina che è stata di Gattuso (doppio sigh), nella notte giunge una notizia che rianima un po’. Nico Schira lancia la bomba. E cioè scrive che De Bruyne non rientrerebbe nei piani di Allegri e che quindi lascerebbe Napoli quest’estate. Sarebbe stato quindi un bluff – ci chiediamo – la sparata di Manna in conferenza stampa? Vedremo. Effettivamente Manna così non l’avevamo mai visto, con De Bruyne poi.

Schira ha scritto su X che

“De Bruyne potrebbe lasciare Napoli quest’estate. Ha ricordato che ha un contratto fino al 2027 a 6,5 milioni l’anno con opzione fino al 2028. Ma che il calciatore – deludente anche ai Mondiali – non sembra centrale nei piani di Max Allegri”.

Il contrario di quanto emerso e raccontato fino a oggi. Per Allegri De Bruyne sembrava essere un elemento imprescindibile. Anche perché il livornese ne fa quasi sempre un questione tecnica. Se sai giocare a calcio, è molto più semplice vincere le partite. Adesso, dopo anni, persino la Federcalcio lo sta seguendo su questa strada come dimostrano le parole dell’altro giorno di Leonardo sull’importanza di tornare ad avere calciatori che superino l’uomo.