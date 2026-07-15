De Bruyne? Magari il Napoli ha la possibilità di prendere un altro centrocampista e non resta (Pedullà)

L'esperto di mercato: "Lukaku è la riserva di Hojlund e guadagna 8 milioni. Non ho mai visto nel Napoli una riserva che guadagna 8 milioni"

Dopo la presentazione di ieri al San Sarlo di Massimiliano Allegri, di fatto, è iniziata la stagione 2026/27 del Napoli. In questi giorni si terranno i controlli medici di rito, per poi venerdì partire alla volta di Dimaro. Nel frattempo, ci sono degli aggiornamenti sulle situazioni che riguardano Lukaku e De Bruyne.

Lukaku farà il ritiro, Allegri lo apprezza ma…

Le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia:

“Lukaku guadagna molto, il titolare del Napoli è Hojlund. Io non ho mai visto nel Napoli una riserva che guadagna 8 milioni, sono sincero. E non è la filosofia di De Laurentis. Quindi io penso che giustamente, essendo rientrata la diatriba di un po’ di tempo fa, adesso facciamo in modo che lui faccia il ritiro. Allegri lo apprezza, lo valuterà e poi il discorso anche vale per De Bruyne”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento su i due giocatori del Napoli:

“Io la mano sul fuoco tutte e due non la metto sul fatto che resti al 100%, magari resterà, però ci magari c’è la possibilità di prendere un altro centrocampista e De Bruyne non lo trovi. Lukaku mi sembra una situazione limite per quella che è la filosofia ormai più che ventennale di De Laurentis”.