De Bruyne lascerà Napoli, non sono casuali le parole di Manna e Di Lorenzo

Aggiungiamo che su Tuttosport Schira ribadisce che Kdb non rientra nei piani di Allegri: ha offerte in Arabia e in Mls. Anche Lukaku lascerà. Il Napoli si tiene le mani libere per la fame due del mercato: attaccante, difensore, portiere.

De Bruyne non rientra nei piani di Allegri

Nicolò Schira torna su Kevin De Bruyne. E ribadisce il concetto espresso due giorni fa. E cioè che Kdb non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Del resto non è un caso che prima Manna e poi Di Lorenzo abbiano usato parole abbastanza nette sul belga: la squadra non può ruotare attorno a un solo calciatore.

Il fuoriclasse (diciamo ex fuoriclasse), reduce da una stagione mediocre e da un Mondiale altrettanto mediocre, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Lo scrive su Tuttosport anche l’esperto di mercato. Il Napoli dovrebbe far partire anche Lukaku. Così facendo il club azzurro si libererebbe di due ingaggi monstre e – aggiungiamo noi – potrebbe dare il via alla reale operazione di mercato: attaccante forte, difensore centrale forte e forse un nuovo portiere titolare.

Il Napoli si libera di ingaggi pesanti e passa alla fase due del mercato

Ecco quel che Schira ha scritto per Tuttosport:

Il nuovo Napoli non parlerà belga. De Bruyne non sembra nei piani di Allegri e ha mercato in Mls e Arabia; mentre Lukaku – al di là delle voci – non appare intenzionato a spalmare il proprio ingaggio (8 milioni annui) su un biennale e tantomeno ricoprire il ruolo di vice Hojlund come ribadito dal suo agente Federico Pastorello nelle ultime ore. Motivo per cui Big Rom può partire (a 10 milioni onde evitare minusvalenze a bilancio…): il Fenerbahce ha già chiesto informazioni.