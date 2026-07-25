Di Lorenzo su De Bruyne: “Mi allineo un po’ a Manna. La squadra non deve dipendere da un calciatore”
Il capitano del Napoli in conferenza: "È l'allenatore che decide come gioca una squadra. Kevin si è messo a disposizione sia prima che dopo l'infortunio"
Nel primo pomeriggio a Dimaro c’è stata una lunga conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha toccato tantissimi argomenti dai primi giorni dell’era Allegri, passando per la possibilità di terminare la carriera in azzurro, alla possibilità di vedere Pirlo nuovo ct dell’Italia. Tuttavia, oltre a questi tre argomenti, il terzino si è soffermato anche su De Bruyne”
Napoli, le parole di Di Lorenzo su De Bruyne e Lukaku
“Su De Bruyne, mi allineo un po’ a quello che ha detto il direttore nel senso che è l’allenatore che deve decidere come gioca una squadra, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore. E lui lo ha fatto, si è messo a disposizione del gruppo e del mister sia prima che dopo l’infortunio. Negli ultimi mesi ha chiuso bene l’anno secondo me”.
Di Lorenzo ha rialsciato alcune parole anche su Lukaku:
“Lukaku ha vissuto un’annata particolare, l’accoglieremo a braccia aperte”