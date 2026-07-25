Lukaku, la Juventus ci pensa

Lo scrive La Stampa che sottolinea i tre gol al Mondiale e scrive che la rottura col Napoli è inesorabile. Ha le qualità che cerca Spalletti

Lukaku è un nome che circola da settimana in casa Juventus

Romelu (o Romelù come lo chiama il suo agente Pastorello) Lukaku libero fa gola a parecchi club. Solo a Napoli sembrano non capirlo. È un calciatore che ha segnato tre gol al Mondiale giocando part-time. La butta dentro, ha esperienza da vendere, sa giocare col pallone. Non a caso ieri sera a Sky sempre Pastorello ha detto che non ci pensano proprio a fare i numeri due di Hojlund, lo comprendiamo.

La Stampa oggi scrive che Lukaku è un’idea per la Juventus.

Scrive così il quotidiano torinese:

“C’è un nome che circola (anche) in casa Juve da qualche settimana. È lo stesso nome che d’altronde circola da più di dieci anni, praticamente ogni estate o quasi. Ed è quello di Romelu Lukaku”.

Ha le caratteristiche richieste da Spalletti

Non è ancora un obiettivo di mercato ma, scrive La Stampa “merita sempre delle riflessioni se intermediari fanno notare che è in cerca di una nuova squadra e ha motivazioni da vendere”.

Certo Lukaku costa. Il quotidiano scrive: almeno 6 milioni di ingaggio e un residuo a bilancio di circa 15 milioni.

Ma lo definisce anche spacca-partite visto al Mondiale. E ricorda che Spalletti vorrebbe quelle qualità nel centravanti della sua rosa: forza

fisica, personalità, cattiveria, presenza in area di rigore.

Il quotidiano definisce inesorabile il divorzio con il Napoli.