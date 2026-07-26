David Neres, non c’è fretta per il suo recupero: il Napoli lo vuole al top per la sfida al Genoa
Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni di David Neres, che dovrebbe tornare al top per il match con il Genoa
Tra i più applauditi nella presentazione di ieri sera a Dimaro bisogna annoverare sicuramente David Neres. Il brasiliano si è visto pochissimo in Trentino, visto che ha sempre svolto lavoro differenziato, ma comunque resta sempre uno dei più amati tra i tifosi azzurri.
David Neres, ecco la tabella di marcia per il suo recupero
L’obiettivo del Napoli, come scritto dal Corriere del Mezzogiorno, è quello di riavere David Neres al massimo della condizione fisica per i primi impegni ufficiali di questa stagione e, dunque, per la prima giornata di campionato del prossimo 22 agosto al Marassi contro il Genoa Di Daniele De Rossi.
Il brasiliano, praticamente, anche a Castel di Sangro (almeno nella prima parte del ritiro abruzzese) svolgerà lavoro differenziato. Lo staff medico del Napoli ha schedulato un programma di recupero in cui non c’è assolutamente la voglia di forzare i tempi di recupero di uno dei giocatori più importanti nella rosa di Massimiliano Allegri.