Dimaro, Neres torna in campo: il brasiliano svolge lavoro differenziato
Stamattina, durante la seduta mattutina, si è visto il brasiliano correre sul campo di Carciato. Speriamo possa essere finalmente il suo anno
De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Rrahmani e gli altri: mai come nell’anno appena trascorso, l’elenco degli infortuni è stato così lungo. Ci sono mancati tutti, ma il danno provocato dall’assenza di David Neres, infortunatosi nel momento di assoluto picco stagionale, non è quantificabile.
Adesso, dopo un’annata che gli ha regalato ben pochi sorrisi — tolti quei due mesi tra novembre e dicembre coincisi con la vittoria della Supercoppa — riecco il brasiliano in campo. A Dimaro Neres ha ripreso il lavoro sul terreno di gioco, seppur con un programma differenziato. Quanto servirà il suo estro in un Napoli che non brilla esattamente per fantasia.
Napoli, riecco Neres
Finalmente, stamattina, durante la seduta mattutina, si è visto il brasiliano correre intorno al campo di Carciato. David sta svolgendo lavoro differenziato: salvo eventuali intoppi, a breve potrebbe in gruppo.
Un lungo calvario
Come dimenticare quelle prestazioni contro Atalanta, Juventus e Roma, culminate con le partite in Supercoppa: il gol al Milan in semifinale e la doppietta al Bologna per permettere al Napoli di alzare il trofeo per la terza volta nella sua storia. Un David finalmente continuo, pronto a prendersi definitivamente il Napoli sulle spalle.
Poi il dramma: il 4 gennaio, contro la Lazio, rimediò un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
E dopo il dramma, il mistero: si provò a farlo rientrare forzatamente contro il Parma (il match finirà 0-0, il 14 gennaio). Non riuscirà nemmeno a portare a termine la partita e il problema si rivelerà più serio: gli esami successivi evidenzieranno una lesione al tendine della caviglia sinistra, rendendo necessario un intervento chirurgico a Londra il 26 gennaio 2026.
Da lì David non si è più visto fino alla fine della stagione. Speriamo che questo rientro sia di buon auspicio.