Chiesa: “Iraola mi vede centravanti, l’obiettivo è tornare in Nazionale”

Ha segnato in amichevole contro il Sunderland. "Per me ci sono stati fin troppi nuovi inizi al Liverpool. Il mio no alla Nazionale? A marzo non stavo bene fisicamente. Non vedo l'ora di tornare".

Federico Chiesa – che nel frattempo ha 28 anni, 29 a ottobre – vuole affermarsi nel Liverpool con la nuova guida di Andoni Iraola, dopo un periodo di alti e bassi (più bassi che alti) con Arne Slot che lo vedeva pochissimo per non dire niente. La scorsa stagione aveva collezionato solo cinque presenze da titolare (36 in totale).

Chiesa: “Al Liverpool troppi nuovi inizi, ma sono felice qui”

Chiesa ieri ha segnato nell’amichevole terminata 4-2 per i Reds contro il Sunderland e dopo la partita il Guardian ha riportato le seguenti dichiarazioni: “All’inizio di ogni stagione è sempre un nuovo inizio. Forse per me ci sono stati fin troppi nuovi inizi. Ma non mi importa: sto cercando di dare il massimo per questo nuovo allenatore“.

“La scorsa stagione, con Arne Slot, ho cercato di fare del mio meglio. Mi sentivo pronto per avere un ruolo più importante, poi dipendeva dall’allenatore decidere se farmi giocare oppure no. Ovviamente avrei voluto giocare di più, ma è andata così. Il mister ha fatto le sue scelte, aveva i suoi piani di gioco e ha preso le sue decisioni. Non ho nulla da dire su questo. È il calcio. Quest’anno, diciamo che è un nuovo capitolo. C’è un nuovo allenatore e devo concentrarmi su questo“.

L’esterno non ha ancora parlato con Iraola in merito al suo futuro: “Le uniche conversazioni che abbiamo avuto hanno riguardato il pressing e gli aspetti tattici. Contro il Sunderland mi ha schierato da centravanti e mi vuole in quel ruolo. In questo momento sono felice qui al Liverpool. Amo il club, amo i tifosi, amo tutto. Sto facendo del mio meglio per avere un’opportunità qui. Poi vedremo. Al momento penso soltanto al Liverpool“.

Chiesa non era presente ai playoff per i Mondiali della Nazionale italiana, persi contro la Bosnia. Proprio in merito alla situazione dell’Italia, ha spiegato: “Avevo parlato qualche volta con Gattuso e in quel momento non ero ancora pronto fisicamente. Quando sono rientrato, a marzo, purtroppo mi sono infortunato. Ma non vedo l’ora di tornare a giocare con la Nazionale. Con l’Italia ho vinto un Europeo. È sempre bello giocare e vincere con la maglia della propria Nazionale“.