Chiesa preferisce stare ai margini del Liverpool piuttosto che accettare un prestito in Italia (Gazzetta)

Federico Chiesa è un osservato speciale dai club italiani, visto che al Liverpool non sta trovando granché spazio ed è finito ai margini della rosa. L’ex Juventus, però, pare voglia comunque rimanere in Inghilterra al momento.

Che ne sarà di Chiesa? Al momento, vuole restare al Liverpool

La Gazzetta dello Sport scrive:

Da quest’estate le nostre big hanno bussato alla porta di Federico Chiesa, ma invano. Al Liverpool ha trovato spazio solo per degli spezzoni di gara. Ad ogni modo appare chiaro che resta tra le seconde scelte di Slot. Eppure Fede rimane dell’idea che la chance in Premier League sia ancora tutta giocare. Insomma preferisce il ruolo di rincalzo ad Anfield piuttosto che accettare una soluzione in prestito dalle nostre parti. Sì, perché tutte le manovre per riportarlo in Italia partono proprio dall’idea di un’operazione a titolo temporaneo. Ovviamente questo è il fixing attuale, nulla di più facile che le situazioni cambino strada facendo.

Si legge così su Tuttomercatoweb:

“Federico Chiesa può tornare in Italia? Le buone prestazioni dell’ultimo periodo hanno messo l’accento su come l’esterno italiano stia decisamente meglio rispetto a un anno fa, trovando comunque poco spazio nel Liverpool di Slot.

Nei giorni scorsi ci sono stati due sondaggi, da parte di Roma e Napoli, per Chiesa. Il club di Gasperini sta cercando un esterno sinistro – che possa rientrare sul destro – per il proprio attacco. Se ci fosse un’apertura al prestito, ecco che sarebbe pronto a chiedere informazioni. Gli azzurri hanno meno spazio, ma può rientrare nelle idee di avere una panchina più lunga dell’attuale”.