Il Liverpool licenzia Arne Slot (ecco dove va Iraola)
Il mercato da 500 milioni fa male alle salute. Non aveva torto Antonio Conte. Slot non è riuscito a gestire i nuovi arrivati, gli infortuni, la morte di Diogo Jota. In pole c'è Iraola
Il Liverpool ha chiuso la Premier con 60 punti, il punteggio più basso degli ultimi dieci anni
Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool. La notizia è questa, secca secca.
“La decisione è stata presa dalla proprietà, Fenway Sports Group, dopo una stagione deludente che ha visto il Liverpool chiudere al quinto posto in Premier League con soli 60 punti, il punteggio più basso degli ultimi dieci anni”.
Così scrive Athletic la costola sportiva del Nyt. È durato due anni. Reduce dal Feyenoord, ha vinto la Premier di slancio dopo l’esperienza Klopp, gestendo al meglio la transizione.
Poi, però, il Liverpool nel secondo anno di gestione Slot, non ha fornito le stese prestazioni né ottenuto gli stessi risultati. Diciannove sconfitte in stagione.
Slot sotto accusa anche per gli infortuni
Athletic ricorda che Slot ha dovuto affrontare la tragica perdita dell’attaccante Diogo Jota in un incidente stradale e soprattutto la gestione di quello che venne presentato come un mercato da favola. Con acquisti per circa 500 milioni di euro.
Non aveva tutti i torti Antonio Conte quando diceva che i nuovi acquisti poi vanno integrati e che bisogna trovare nuovi equilibri. Ecco il Liverpool questi equilibri non li ha mai trovati.
La qualificazione in Champions non è bastata a salvargli il posto.
In autunno ha perso nove partite su dodici in autunno, tra cui quelle contro Manchester City, Nottingham Forest e Psv, tutte con tre gol di scarto.
Athletic concede attenuanti al tecnico olandese: la morte di Jota appunto, il declino di Salah, i mille infortuni che hanno pesato e non poco (altra affinità con Conte).
Ora si apre la corsa alla successione. E il Daily Mail dà in pole position Iraola invano inseguito dal Milan.