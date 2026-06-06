Chiesa: “Italia? Ho saltato i playoff per problemi fisici. Non commento le offese che ho letto sui social

Da quel maledetto infortunio del 9 gennaio 2022 all’Olimpico contro la Roma, non è più tornato lo stesso. Quel calciatore ammirato a Euro 2021 non si è più visto, ed è un vero peccato perché Federico Chiesa, potenzialmente, sarebbe potuto essere uno dei migliori calciatori italiani di questa generazione. La sua avventura al Liverpool non è stata esattamente rose e fiori: per lui solo 37 presenze in due anni, condite da 5 gol. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato il perché della sua assenza agli spareggi che hanno determinato la mancata qualificazione degli azzurri ai Mondiali per la terza volta consecutiva. Le sue parole.

Le parole di Chiesa

Si è detto di tutto sul suo for­fait con l’Ita­lia di marzo a ridosso degli spa­reggi per il Mon­diale. Qual è la verità?

“L’ha spie­gato Gat­tuso, che rin­gra­zio. Rino è un uomo fan­ta­stico, raro per il mondo del cal­cio. Pur­troppo gli infor­tuni capi­tano e io sono arri­vato a Cover­ciano con dei pro­blemi fisici. Infatti sono stato riman­dato a casa dopo un con­sulto con i medici e sono stato fermo una set­ti­mana e mezzo col Liver­pool. Capi­sco che la gente in un momento del genere possa pen­sare ad altro, ma io ho anche vinto con la Nazio­nale! Qual­cuno a volte se lo scorda… Gioco a pal­lone da un po’, non com­mento nem­meno le offese gra­tuite che ho letto sui social. L’unico dolore è stato vedere l’Ita­lia fuori dal Mon­diale. Io sono molto attac­cato alla maglia azzurra e ho sof­ferto. Non ho nem­meno voluto guar­dare i rigori, ero teso. Mi dispiace per i com­pa­gni, per il ct e per tutta l’Ita­lia. Erano ed era­vamo sicuri di qua­li­fi­carci il giorno del raduno a Cover­cia­no. Biso­gna guar­dare avanti.”

L’Ita­lia è un capi­tolo chiuso?

“No, voglio tor­nare pro­ta­go­ni­sta, ma per riu­scirci devo fare più di mille minuti a sta­gione nel mio club. Gio­cando così poco non vado da nes­suna parte.”

Nuovo ct: Man­cini, Conte Guar­diola?

“Nes­suno dei tre mi stu­pi­rebbe. Con Man­cini ho vinto l’euro­peo, Conte (che ha offerte dall’Arabia, ndr) ha fatto un gran lavoro con l’ita­lia. Guar­diola è Guar­diola: biso­gna chie­dere a Bonucci che ne ha par­lato in un’inter­vi­sta.”

“Ora devo giocare”

Quale Chiesa per il 2026-27?

“Ripeto: voglio gio­care, se non trovo con­ti­nuità in Pre­mier la devo cer­care altrove. Il primo anno di Liver­pool non ho pra­ti­ca­mente gio­cato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi par­lerò col club e col nuovo tec­nico Iraola e vedremo.”

Il Como è una pos­si­bi­lità?

“Sono aperto a tutto, l’impor­tante è gio­care. Non ho la pre­sun­zione di dire: devo essere tito­lare. Sono pronto a gio­carmi il posto, ovun­que. Fabre­gas è un alle­na­tore top, nes­suno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve”