Castel di Sangro, il sindaco: “Col nuovo contratto il Napoli può stare da noi un mese”

Archiviato il ritiro di Dimaro, il Napoli è pronto per iniziare quello di Castel di Sangro. Ad introdurre i giorni in Abruzzo dei partenopei, esattamente ai microfni di Prima Tivvù, ci ha pensato Angelo Caruso (sindaco del comune abruzzese)

Il sindaco di Castel di Sangro sul nuovo contratto del Napoli

Sul nuovo contratto

“Con il nuovo contratto il Napoli ha un mese a disposizione. Quindi potrebbe venire per un mese a Castel di Sangro, volendo. Sempre con lo stesso compenso? No, quello lo abbiamo ridefinito in relazione al numero dei giorni. Fondamentalmente soltanto la parte ricettiva andrebbe a incidere, che sarebbe una competenza loro a quel punto. Per noi, invece, rimane invariata e obbligata la disponibilità di tutta l’impiantistica, ma per un mese buono. Io ricordo, sommariamente, dalla metà di luglio fino ad agosto inoltrato. Questa è la fascia a disposizione del Napoli. Poi, a parte la questione della ricettività, graverà su di loro tutto ciò che va oltre quel periodo. Quindi questa facoltà se la sono riservata probabilmente anche in vista di un possibile mancato rinnovo con il Trentino o con qualche altra realtà. Nel caso, si potrebbero spostare il ritiro anticiparndolo. Posticiparlo non credo, perché si arriverebbe a Ferragosto. Però potrebbero giocare su un periodo molto lungo, entro il quale far coincidere un unico ritiro oppure due ritiri in momenti diversi”.

Angelo Caruso poi continua:

“La forbice è molto ampia rispetto ai periodi di cui discutiamo. Questa è una facoltà prevista dal nuovo contratto e vedremo.Io mi auguro che il Trentino rinnovi, ma ormai... noi eravamo pronti, perché siamo già consapevoli che il Trentino va a scadenza. Voi mi avevate informato di questo e me l’hanno confermato anche gli amministratori. La proroga è soltanto un rinviare una decisione che credo arriverà, magari anche alla luce degli scarsi risultati del ritiro in corso, quello che si sta concludendo. Certo, c’è anche una condizione che si ripete: ci sono competizioni internazionali, come Mondiali, Europei e Coppa America, che trattengono a lungo i giocatori. Probabilmente arriveranno direttamente qui a Castel di Sangro”.

Sull’affluenza

“Non c’è la sensazione di un possibile calo di affluenza. C’è lo stesso sentore di ogni anno, quello di un grande afflusso. Ho la sensazione, riscontrata anche dai dati, che il nostro ritiro sia partito in sordina per via del Covid e che, anno dopo anno, sia cresciuto fino a diventare, secondo me, predominante rispetto agli altri appuntamenti. Abbiamo sempre registrato una crescita del flusso di presenze. Pensate che anche tra gli anni del campionato e quelli senza campionato i numeri si equivalgono, quindi non ci sono grandi differenze. Quest’anno, per esempio, la gente è tutta in attesa di visitare il museo del Napoli e di vedere le nuove tattiche di Allegri contro squadre internazionali. Ci sono sempre novità che attraggono e rendono il ritiro sempre più importante e sempre più gettonato. Quindi non c’è timore. Anche la mostra sarà super visitata a Castel di Sangro, perché arriveranno persone da tutto il Sud per vederla”.

Il sindaco Caruso sulle amichevoli del Napoli di Allegri

Le amichevoli del Napoli di Allegri



“Ormai le novità sono il cambio delle squadre, perché negli anni ne abbiamo viste talmente tante che diventa difficile sorprendere. Secondo me la vera novità sarà il museo. Poi c’è il ritorno di qualche emittente che in passato era uscita di scena e poi è rientrata. Per quanto riguarda l’organizzazione dello stadio, invece, non ci sono grandi novità. Se posso segnalo soltanto che, rispetto alla preparazione fisica, Conte aveva eliminato il lavoro con gli attrezzi in palestra, mentre Allegri lo ripristinerà. Quindi torna l’utilizzo degli attrezzi per la preparazione atletica, un po’ come avveniva con Spalletti. Questa è l’unica vera novità tecnica all’interno dello stadio. A proposito dell’intrattenimento invvece, siamo stati visitati dal responsabile del terreno di gioco, che è venuto a controllare il manto erboso in maniera scrupolosa, quasi clinica. Si è complimentato e ci ha dato le più ampie rassicurazioni”.

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